Il Paris cade ancora: 0-3 del Tolosa, ora settimo. Domani De Zerbi, la classifica in Ligue 11
Il Paris FC perde in casa e inciampa di nuovo contro il Tolosa: 0-3, gol di Hidalgo al 28', poi doppietta di Gboho al 37' ed al 69'. Il Tolosa si è assicurato una preziosa vittoria portandosi al settimo posto in classifica, in attesa dei risultati di Strasburgo e Monaco.
Vediamo di seguito il programma completo della 16^ giornata in Ligue 1 francese. Domani il Lens se la vedrà con il Nizza per riprendersi la vetta e continuare a stupire, dopo il successo odierno del PSG sul Metz. Il Marsiglia di De Zerbi invece se la vedrà con il Monaco nel posticipo domenicale.
Questo il programma della 16ª giornata di Ligue 1
Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1
Sabato 13 dicembre 2025
Rennes vs Brest 3-1
Metz vs PSG 2-3
Paris FC vs Tolosa 0-3
Domenica 14 dicembre 2025
15:00 – Lione vs Le Havre
17:15 – Strasburgo vs Lorient
17:15 – Auxerre vs Lille
17:15 – Lens vs Nizza
20:45 – Marsiglia vs Monaco
Classifica
1. PSG 36*
2. Lens 34
3. Marsiglia 29
4. Lilla 29
5. Rennes 27*
6. Lione 24
7. Monaco 23
8. Tolosa 23*
9. Strasburgo 22
10. Angers 22*
11. Brest 19*
12. Nizza 17
13. Lorient 17
14. Paris FC 16*
15. Le Havre 15
16. Auxerre 12
17. Nantes 11*
18. Metz 11*
*una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.