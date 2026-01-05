Guardiola preoccupato dagli infortuni: "Per Gvardiol e Dias non sembra nulla di buono"

Il pareggio per 1-1 contro il Chelsea lascia in eredità più preoccupazioni che soddisfazioni in casa Manchester City. Al termine della gara, Pep Guardiola ha ammesso di temere un doppio k.o. pesantissimo in difesa: Josko Gvardiol e Rúben Dias rischiano entrambi di stare fuori per tanto tempo.

La retroguardia dei Citizens, già decimata, ha perso Gvardiol a inizio ripresa, quando il croato è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro fortuito sulla linea di metà campo. Come se non bastasse, a una decina di minuti dal termine è toccato anche a Rúben Dias alzare bandiera bianca, con la partita ancora completamente aperta. Le sensazioni non sono incoraggianti, come ha spiegato lo stesso Guardiola nel post-partita: "È presto per sapere l’entità degli infortuni, ma non sembra nulla di buono né per Josko né per Rúben". Per il centrale portoghese, il sospetto è quello di un problema muscolare.

Un’ulteriore tegola per un reparto già in emergenza, considerando la lunga assenza di John Stones e le limitazioni fisiche di Nathan Aké. Nonostante tutto, Pep prova a guardare avanti puntando sullo spirito del gruppo: "Se restiamo uniti, troveremo una soluzione". Sul piano del gioco, il tecnico catalano si è detto soddisfatto della prestazione. Il City ha controllato bene il primo tempo e creato diverse occasioni, pagando però la scarsa concretezza sotto porta. Nella ripresa il Chelsea ha alzato il ritmo e ha trovato il pareggio nel finale, premiando il proprio forcing.

Tra le note più liete, la prova di Rodri, tornato a disputare tutti i 90 minuti dopo i recenti problemi fisici. La sua presenza resta però in dubbio in vista del prossimo impegno di campionato contro il Brighton, in programma mercoledì. Guardiola ha confermato che la sua gestione sarà valutata giorno per giorno, in un momento in cui il City, secondo in classifica a sei punti dall’Arsenal, è chiamato a stringere i denti e andare avanti nonostante le difficoltà.