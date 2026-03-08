Guardiola furioso con l'arbitro in City-Newcastle: ora rischia due giornate di squalifica

Pep Guardiola stesso si aspetta una squalifica di due giornate dopo aver inveito contro gli ufficiali di gara, durante la vittoria per 3-1 del Manchester City sul Newcastle United ieri. Raggiunti i quarti di finale di FA Cup con una prestazione imponente al St James' Park, in faccia a Tonali e compagni, tuttavia il tecnico dei citizens è stato ammonito nel corso del match per la decisione dell'arbitro Sam Barrott di non concedere un calcio di punizione in seguito a un contrasto tra Doku e Trippier.

Si tratta del sesto cartellino giallo stagionale per Guardiola. Avendo già scontato una giornata di squalifica nel terzo turno del torneo contro l'Exeter City, il tecnico è ora destinato a una sospensione più lunga. "Quando Jeremy Doku dribbla Trippier, punta la porta da solo e viene trattenuto da dietro, non chiedo il cartellino giallo, ma è fallo", ha dichiarato l'allenatore del City nel post-partita. "Vi dico una cosa: in questo Paese deteniamo tutti i record, tutti quanti, nonostante tutto. Abbiamo anche il record dell'allenatore con più ammonizioni. Voglio tutti i record e ora ho anche questo", ha ironizzato Guardiola. "Due giornate di squalifica e me ne andrò in vacanza per le prossime due partite".

"Mio Dio. Oh mio Dio. Ci sono cose che dopo 10 anni ancora non riesco a capire. Rivedete l'azione. Certamente difenderò Doku e tutte le mie squadre. Loro continuano a fare così", ha concluso. Decisione corretta o sbagliata, ad ogni modo il tecnico del City qualora ricevesse la sanzione di due giornate sarebbe costretto a saltare West Ham e quarti di finale. Senza l'opportunità di consigliare i suoi ragazzi dalla panchina.