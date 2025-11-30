BVB, scoppia il caso Guirassy: sceneggiata per il cambio. Rifiuta il saluto con Kovac

Serhou Guirassy era tutt'altro che contento al momento della sostituzione nel match contro il Bayer Leverkusen. L'attaccante guineano di 29 anni, infatti, una volta uscito dal campo della BayArena in favore di Fabio Silva non l'ha presa bene e ha fatto notare tutta la sua frustrazione al suo allenatore. Ma per Niko Kovac la faccenda è stata rapidamente chiusa dopo la vittoria per 2-1 del suo Borussia Dortmund.

Reazioni a caldo

"È tutto a posto. Serhou e io siamo un cuore e un’anima", ha dichiarato Kovac dopo la partita ai microfoni di Sky Sports DE. In seguito al cambio impartito dall'allenatore croato, però, Guirassy era visibilmente irritato: ha lanciato via i guanti e sembrava aver rifiutato la stretta di mano con il mister. Subito dopo la partita, l’allenatore del Dortmund ha cercato un chiarimento con il suo attaccante e poi lo ha abbracciato.

"Ora ho 54 anni. Forse qualche anno fa avrei reagito diversamente”, ha detto Kovac. “Abbiamo sistemato tutto dopo la partita. Ha anche capito perché è successo", ha spiegato l’allenatore del BVB riguardo alla scelta presa di togliere Guirassy, mostrando perfino comprensione. "Non sarebbe bello se uscisse sorridendo e soddisfatto". Allo stesso tempo, sa che "ora naturalmente se ne parlerà, ma è inutile", ha aggiunto Kovac. "Se c’è qualcuno che sostiene Serhou, quello sono io. Ma deve anche accettare che a volte lo sostituisca, perché credo che Fabio abbia fatto il cross per il secondo gol (di Adeyemi, ndr)".