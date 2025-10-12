Guiu parla degli avvicendamenti estivi tra Chelsea e Sunderland: "È stato tutto molto caotico"

Marc Guiu ha dichiarato di essere determinato a lasciare il segno al Chelsea dopo la "caotica" vicenda di mercato che lo ha visto richiamato dal prestito al Sunderland dopo soli 26 giorni. Il diciannovenne è stato mandato a Wearside per la stagione, ma il suo trasferimento è stato annullato dopo l’infortunio subito da Liam Delap. "Inizialmente abbiamo deciso di andare al Sunderland con grande entusiasmo ed eccitazione per fare qualche minuto nella massima serie e acquisire un po' di esperienza", ha detto all'emittente spagnola RTVE, poi ha aggiunto: “Alla fine c'è stato un infortunio a Delap e sono dovuto tornare al Chelsea, ora con grande entusiasmo e allenandomi duramente ogni giorno”.

Poi ancora: “Quando Jackson ha detto no al ritorno dal Bayern, mi hanno chiamato, ne abbiamo parlato ed è stato veloce. Alla fine, voglio avere successo al Chelsea. Ed è così che è stato. È stato tutto un po' caotico, ma alla fine sono una persona che affronta tutto con la massima positività, ed è così che l'ho affrontato, godendomi ogni momento, perché la carriera di un calciatore è breve”.

Infine sull’addio al Sunderland: “Non c'è mai stata delusione. Credo che ogni azione che intraprendo nella mia carriera sia perché la voglio. Ora lotto ogni minuto, in allenamento e in partita, per giocare il più possibile. Adesso mi trovo nel miglior club del mondo”.