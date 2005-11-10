Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Meglio di Gundogan e Ozil: Havertz è il miglior marcatore tedesco di sempre in Premier League

TMW
Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:11Calcio estero
02.11.2026 00:11Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol vittoria di Kai Havertz nel trionfo per 1-0 dell'Arsenal a Liverpool di questa domenica è valso un record. Il centravanti classe '99, infatti, è diventato il miglior marcatore tedesco di sempre nella storia della Premier League con questo centro a Anfield oggi. L'attaccante dei Gunners ha superato il primato dell'ex centrocampista del Manchester City Ilkay Gundoğan quando ha appoggiato in rete al 16° minuto ad Anfield il suo 46° gol nella competizione. Si tratta del suo terzo centro in campionato nella campagna attuale, portando il suo totale complessivo con il club del nord di Londra a quota 27.

Riavvolgiamo il nastro

Havertz ha segnato 19 gol in Premier League durante la sua esperienza con il Chelsea dal 2020 al 2023, un periodo nel quale ha firmato anche la rete decisiva in una finale di Champions League. Pascal Gross del Brighton è il terzo tedesco più prolifico della competizione con 34 reti, davanti ad un ex giocatore dell'Arsenal: Mesut Ozil, a quota 33.

Da quanto tempo

Il gol di Havertz è stato il suo secondo in 12 partite di carriera contro il Liverpool in tutte le competizioni. Casualità vuole che la sua unica altra rete contro i Reds risalisse all'agosto 2021 con la maglia del Chelsea, più di cinque anni fa. Non finisce qui, perché il tedesco ha inoltre interrotto una striscia di nove gare a digiuno di gol con l'Arsenal in tutte le competizioni - il più lungo da una sequenza simile tra ottobre e novembre 2023. È stato anche il secondo gol vittoria di Havertz in questa stagione di Premier League, superando il suo totale di reti decisive della scorsa stagione. Mikel Arteta gongola e i Gunners ora sono primi in classifica, a +3 sul Manchester City.

Articoli correlati

Immagine news 1
Germania in ansia per Musiala, ma Klopp tranquillizza tutti: "Un infortunio normale"
Immagine news 2
Germania, guai per Havertz: infortunio alla coscia, cambio obbligato. L'Arsenal trema
Immagine news 3
Come Kai Havertz è diventato il Thomas Muller dell'Arsenal di Arteta

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
00:11 Calcio esteroTMW
TMWMeglio di Gundogan e Ozil: Havertz è il miglior marcatore tedesco di sempre in Premier League
Immagine news 2
00:04 Calcio estero
Il Manchester United può retrocedere? Ten Hag senza pietà: "È certamente possibile"
Ieri
Immagine news 3
23:40 Calcio esteroUfficiale
UfficialeIl danno è fatto: risolto il contratto di Rui Borges, lo Sporting Lisbona aspetta Fonseca
Immagine news 4
23:12 Calcio estero
LaLiga, l'Athletic si prende il derby: gol dell'altro Williams e 2-1 alla Real Sociedad
Immagine news 5
22:45 Calcio estero
Ligue 1, il Marsiglia batte anche il Tolosa: che balzo in classifica, a -2 dal Lione di Fonseca
Immagine news 6
22:33 Calcio estero
"Mi piace stare al Lione. Sporting? È una possibilità": Fonseca, cuore diviso a metà sul futuro
Immagine news 7
22:16 Calcio estero
Isak trattenuto, rigore negato al Liverpool. Van Dijk esplode: "Ci sono 50 telecamere"
Immagine news 8
21:56 Calcio estero
Il Real fa 6 su 6, Mourinho: "Quello di Tchouameni non è mai rigore. Bravissimo l'arbitro"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve-Napoli, Fiorentina, derby e Lazio. Pioli parla a 360 gradi: "Mi manca la panchina"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 10ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Napoli, Landucci: "C'è poco da parlare, la Juve ha fatto meglio di noi. Zitti e lavorare"
Immagine top news n.3 Juventus-Napoli 2-0, le pagelle: Alajbegovic spacca la partita. Lucca non sfrutta la chance
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus stacca il Napoli, Spalletti a -6 dalla Champions
Immagine top news n.5 Il rilancio del Genoa passa anche da un 35enne che consegnava frigoriferi e lavatrici
Immagine top news n.6 Napoli, Hojlund e Milinkovic-Savic neanche in panchina con la Juve: ecco perché
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti: "Ognuno può dire ciò che vuole, a me dà fastidio solo non vincere"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.2 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, Meret: "Momento difficile, stiamo faticando a trovare continuità. Le motivazioni non c'entrano"
Immagine box news Serie A Juve-Napoli, Fiorentina, derby e Lazio. Pioli parla a 360 gradi: "Mi manca la panchina"
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: "Oggi abbiamo vinto con enormi difficoltà perché siamo in 13"
Immagine box news Serie A Lecce, Di Francesco: "15 giorni fa sembravamo fenomeni. Qualcuno faceva discorsi del cavolo"
Immagine box news Serie A Juventus, Alajbegovic: "Contento per il gol. Spalletti? Mi aiuta sempre a migliorare"
Immagine box news Serie A Juventus-Napoli, Marelli: "Giusti i due gialli a Marianucci, Lucumì graziato da un rosso"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "C'è chi spera nelle nostre difficoltà, noi rispondiamo con i fatti"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Ottimo primo tempo, ma bisogna fare i complimenti al Palermo"
Immagine box news Serie B Paura a Palermo: aggressione in piazza Croci ai tifosi del Vicenza: due feriti
Immagine box news Serie B Vavassori spacca il Vicenza, 3-1 del Palermo: Inzaghi sempre in vetta, a +6 dal Modena
Immagine box news Serie B Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori ancora decisivo, Brighenti non molla mai
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "Risultato giusto, il nostro obiettivo è la salvezza"
Serie C
Immagine box news Serie C Ostiamare, mal di vittorie: a secco da oltre un mese. D'Antoni: "Ingenui sul gol preso dal Livorno"
Immagine box news Serie C Il Livorno torna a vincere, ma Lucarelli: "Se si pensa di andare in B sono un freno a mano"
Immagine box news Serie C Cade ancora l'Ostiamare, Potenza forza 4: Serie C, i finali delle gare delle 17.30
Immagine box news Serie C Serie C, Spezia-Atalanta U23 2-1: gli aquilotti non conoscono ostacoli, Dea battuta
Immagine box news Serie C Serie C, i finali delle partite delle 14.30: derby al Cittadella, finale da urlo a Salerno
Immagine box news Serie C Dolomiti Bellunesi, Vinicio Espinal in tribuna con il Lecco: a breve l'accordo col nuovo mister
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano