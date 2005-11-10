Meglio di Gundogan e Ozil: Havertz è il miglior marcatore tedesco di sempre in Premier League

Il gol vittoria di Kai Havertz nel trionfo per 1-0 dell'Arsenal a Liverpool di questa domenica è valso un record. Il centravanti classe '99, infatti, è diventato il miglior marcatore tedesco di sempre nella storia della Premier League con questo centro a Anfield oggi. L'attaccante dei Gunners ha superato il primato dell'ex centrocampista del Manchester City Ilkay Gundoğan quando ha appoggiato in rete al 16° minuto ad Anfield il suo 46° gol nella competizione. Si tratta del suo terzo centro in campionato nella campagna attuale, portando il suo totale complessivo con il club del nord di Londra a quota 27.

Riavvolgiamo il nastro

Havertz ha segnato 19 gol in Premier League durante la sua esperienza con il Chelsea dal 2020 al 2023, un periodo nel quale ha firmato anche la rete decisiva in una finale di Champions League. Pascal Gross del Brighton è il terzo tedesco più prolifico della competizione con 34 reti, davanti ad un ex giocatore dell'Arsenal: Mesut Ozil, a quota 33.

Da quanto tempo

Il gol di Havertz è stato il suo secondo in 12 partite di carriera contro il Liverpool in tutte le competizioni. Casualità vuole che la sua unica altra rete contro i Reds risalisse all'agosto 2021 con la maglia del Chelsea, più di cinque anni fa. Non finisce qui, perché il tedesco ha inoltre interrotto una striscia di nove gare a digiuno di gol con l'Arsenal in tutte le competizioni - il più lungo da una sequenza simile tra ottobre e novembre 2023. È stato anche il secondo gol vittoria di Havertz in questa stagione di Premier League, superando il suo totale di reti decisive della scorsa stagione. Mikel Arteta gongola e i Gunners ora sono primi in classifica, a +3 sul Manchester City.