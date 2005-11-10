"Mi piace stare al Lione. Sporting? È una possibilità": Fonseca, cuore diviso a metà sul futuro

Non lo ha annunciato apertamente, ma non ha nemmeno escluso l'ipotesi di un addio. Interpellato sul proprio futuro dopo essere scoppiato in lacrime al termine del trionfo del suo Lione per 2-0 sull'Angers, abbracciato con i suoi giocatori, Paulo Fonseca si è mostrato particolarmente evasivo in merito. Eppure da giorni si vocifera di un suo possibile approdo allo Sporting Lisbona e proprio nelle ultime ore avrebbe ormai raggiunto l'accordo per firmare come nuovo allenatore del club lusitano.

Dato per molto vicino allo Sporting, con cui sarebbe in trattative avanzate, il tecnico di 53 anni ha mantenuto un alone di incertezza. "Niente, domani sarò con il gruppo. Non c'è niente in questo momento", ha subito risposto Fonseca a Ligue 1+, prima di evidenziare la propria emozione quando Corentin Tolisso è andato ad abbracciarlo insieme a tutti i giocatori per celebrare il gol del raddoppio all'86°. "È stato un momento emozionante. Quando Coco ha segnato il secondo gol, è venuto a festeggiare con me".

"Per dirti di restare?", gli ha chiesto un giornalista di Ligue 1+. "Vedremo", ha risposto l'ex tecnico del Milan, ammettendo che un passaggio allo Sporting è oggi "una possibilità". "Vedremo nei prossimi giorni", ha aggiunto Fonseca, suggerendo che qualcosa di aperto con la società di Lisbona in realtà ci sia. "Domani sarò lì con il club. Mi piace molto stare qui, lavorare in Francia. Per il futuro non lo so. Vedremo, tutto è possibile".