Ligue 1, il Marsiglia batte anche il Tolosa: che balzo in classifica, a -2 dal Lione di Fonseca
Yvonne Alessandro
Bella vittoria e convincente al Velodrome da parte dell'Olympique Marsiglia, che centra la seconda vittoria di fila dopo Le Havre e infilza due volte il Tolosa: Harit e Gouiri i marcatori della serata che permettono a Bruno Genesio di riprendere decisamente quota nella classifica di Ligue 1, raggiungendo 15 punti e il sesto posto, con tanto di aggancio sul Monaco sconfitto dal Paris FC. Manca solo il posticipo di domani sera per la chiusura della nona giornata della massima serie francese.
Il risultato finale
Marsiglia - Tolosa 2-0
1' Harit, 25' Gouiri
Ligue 1, il programma della 9^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Le Havre - Paris Saint-Germain 1-5
Nizza - Rennes 5-2
Lille - Lens 1-0
Sabato 31 ottobre
Troyes - Le Mans 2-0
Domenica 1 novembre
Strasburgo - Auxerre 5-1
Lione - Angers 2-0
Paris FC - Monaco 3-1
Marsiglia - Tolosa 2-0
Lunedì 2 novembre
Lorient - Brest ore 20.45
La classifica
1. Paris Saint-Germain 20 punti (9 partite)
2. Lille 18 (9)
3. Rennes 16 (9)
4. Monaco 15 (9)
5. Lione 14 (9)
6. Marsiglia 15 (9)
7. Paris FC 14 (9)
8. Nizza 14 (9)
9. Lens 13 (9)
19. Lorient 12 (8)
11. Tolosa 10 (9)
12. Auxerre 10 (9)
13. Strasburgo 10 (9)
14. Brest 9 (8)
15. Angers 8 (9)
16. Troyes 8 (9)
17. Le Mans 7 (9)
18. Le Havre 2 (9)