Il danno è fatto: risolto il contratto di Rui Borges, lo Sporting Lisbona aspetta Fonseca

Lo Sporting Lisbona ha reso noto, nella serata di questa domenica, che "si è riunito questo pomeriggio con Rui Borges, allenatore della prima squadra di calcio, dando il via alle trattative in vista della risoluzione del suo vincolo contrattuale". Adesso Tiago Fernandes, allenatore della squadra B, sarà il tecnico ad interim che curerà la transizione fino all'arrivo di Paulo Fonseca - almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Attenzione però: Tiago Fernandes sarà in panchina nella sfida di martedì a Londra, valida per la Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk, mentre l'esordio di Fonseca è in programma per sabato, in occasione del match casalingo contro il Moreirense, per la Liga. Nella medesima nota ufficiale, lo Sporting ha informato che annuncerà "a breve" il nome del nuovo allenatore.

Rui Borges è arrivato tra le file dei leões nel dicembre 2024, subentrando a Joao Pereira dopo la fallimentare esperienza di quest'ultimo come sostituto immediato di Ruben Amorim. Ha vinto un campionato e una Coppa di Portogallo nella sua stagione d'esordio, ma la finale di Coppa persa contro il Torreense sul finire della scorsa stagione ha iniziato ad aprire un percorso sempre più in picchiata. Le sconfitte consecutive ad Alvalade contro LASK e Academico de Viseu sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'allenatore legato da un contratto fino al 2028. Addio Rui Borges, ormai è quasi tutto pronto per il ritorno in patria di Fonseca.