Weghorst bomber a 34 anni, 4 gol con il Twente: "Mai fatti così tanti e così belli"

Spettacolo assoluto in Eredivisie, per una goleada che non è passata inosservata anche per il principale mattatore di giornata. In occasione dell'undicesimo turno della massima serie olandese, Wout Weghorst è salito in cattedra e ha frantumato la porta dell'Excelsior segnando ben 4 gol in una singola partita per il Twente, contribuendo ampiamente ad ottenere il largo successo per 9-0.

"Dio mi ha dato l'energia", ha dichiarato l'ex attaccante del Manchester United a ESPN al termine della partita. Ora il 34enne guida la classifica di capocannonieri di Eredivisie insieme a Tengstedt e Willumsson con 8 reti stagionali, mentre per Weghorst non è una novità segnare così tanti gol in una singola gara. Infatti in passato aveva già realizzato due volte una tripletta nel campionato tedesco, ma in Eredivisie non era mai riuscito prima d'ora a segnare più di due reti in un singolo incontro.

"Tutto sommato è stato un pomeriggio bellissimo e speciale. Il calcio che abbiamo espresso, i gol che abbiamo realizzato. E i miei gol personali", ha affermato Weghorst. "Ho segnato spesso in carriera, ma non ne avevo ancora realizzati così tanti di così belli", ha spiegato l'ex centravanti dello United. In particolare, l'azione che ha preceduto il suo secondo gol personale è stata ritenuta straordinaria per una serie di scambi nello stretto di qualità assoluta. "Questo gol verrà visto da molte persone", assicura l'olandese. "Che sia forse visto anche dal mio idolo d'infanzia Jari Litmanen? Sarebbe fantastico".