Isak trattenuto, rigore negato al Liverpool. Van Dijk esplode: "Ci sono 50 telecamere"

Non perdeva dal 14 ottobre, ma alla fine il Liverpool ha dovuto cedere il passo all'Arsenal di Mikel Arteta. La rete di Havertz è stata determinante ai fini della sconfitta incassata dai Reds, tuttavia insoddisfatti per un mancato penalty concesso oltre che per il risultato maturato. Il capitano, Virgil van Dijk, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Sky Sports UK.

"Delusione", il primo sentimento espresso dal centrale olandese. "Giochiamo in casa, abbiamo avuto alcune opportunità. Abbiamo provato di tutto. Avremmo potuto fare un po' meglio negli ultimi 15 minuti per mettere più palloni in area. Oggi non è bastato ed è per questo che la delusione è il sentimento che sto provando", ha confidato Van Dijk. "Quando abbiamo subìto il gol abbiamo giocato molto meglio. Alex avrebbe potuto cambiare la partita".

Proprio sulla trattenuta di maglia subita dal suo compagno di squadra Alexander Isak si è soffermato, perchè sarebbe valsa un penalty che avrebbe potuto riaprire la partita. Invece il fischio e l'assegnazione del tiro dal dischetto non sono arrivati: "Penso che fosse un rigore netto", la replica di Van Dijk. "L'ho rivisto e ho visto assegnarne di simili. Oggi non era destino".

Mentre Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, ha suggerito di "buttarsi" per ottenere il fischio a favore, Van Dijk ha replicato sulle possibili proteste che il centravanti svedese avrebbe potuto formulare: "Abbiamo 50 telecamere. Perché deve lamentarsi quando ci sono così tante telecamere", ha fatto notare il capitano. "Lo hanno visto tutti. Alla fine non è stato fischiato e purtroppo perdiamo la partita, quindi complimenti all'Arsenal". Infine, un bilancio sul momento della squadra e l'impatto di Iraola in panchina: "Quando arriva qualcuno di nuovo nella struttura e tutto cambia, ci vuole semplicemente tempo. Sono abbastanza sicuro che le cose si incastreranno e funzioneranno".