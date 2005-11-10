LaLiga, l'Athletic si prende il derby: gol dell'altro Williams e 2-1 alla Real Sociedad

L'Athletic Bilbao ha sciorinato una prestazione di grande spessore nel derby basco contro la Real Sociedad. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto: Remiro è stato autore di un gran intervento per sventare un'occasione nitidissima in contropiede per i biancorossi, mentre dall'altra parte Unai Simon è dovuto salire in cattedra con parate decisive per tenere in piedi i suoi.

Ma il match si è deciso tutto nel primo tempo: Inaki Williams e Berenguer di rigore hanno superato la rete di Luka Sucic e regalato tre punti d'oro all'Athletic: così ha accorciato a -4 i rivali nella classifica di LaLiga.

La Liga, il programma dell'11^ giornata

Venerdì 30 ottobre

Villarreal - Espanyol 0-1

Sabato 31 ottobre

Levante - Atletico Madrid 0-2

Rayo Vallecano - Celta Vigo 3-0

Real Betis - Malaga 2-1

Barcellona - Alaves 6-1

Domenica 1 novembre

Getafe - Siviglia 3-1

Racing Santander - Real Madrid 0-3

Elche - Valencia 0-1

Athletic Club - Real Sociedad 2-1

Lunedì 2 novembre

Deportivo La Coruna - Osasuna ore 21

La classifica

1. Barcellona 30 punti (11 gare)

2. Atletico Madrid 28 (11)

3. Real Madrid 27 (11)

4. Betis Siviglia 23 (11)

5. Real Sociedad 19 (11)

6. Siviglia 17 (11)

7. Athletic Bilbao 15 (10)

8. Villarreal 12 (11)

9. Celta Vigo 12 (11)

10. Alaves 12 (11)

11. Rayo Vallecano 12 (10)

12. Getafe 12 (11)

13. Deportivo La Coruña 11 (10)

14. Espanyol 11 (11)

15. Osasuna 11 (10)

16. Racing Santander 11 (11)

17. Elche 10 (11)

18. Levante 10 (11)

19. Valencia 9 (11)

20. Malaga 5 (11)