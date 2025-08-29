Ufficiale Heidenheim, ecco il nuovo terzino sinistro: dal Colonia arriva il kosovaro Pacarada

L'Heidenheim ha ufficializzato l’ingaggio di Leart Paçarada, terzino sinistro proveniente dal Colonia. Il 30enne nazionale kosovaro ha firmato un contratto fino all’estate 2027 con il club neopromosso in Bundesliga.

"Siamo molto felici di aver aggiunto alla nostra rosa un giocatore esperto come Leart Paçarada", ha dichiarato il presidente Holger Sanwald. "Ha dimostrato le sue qualità da leader sia con il Sandhausen, sia con il St. Pauli e più recentemente al Colonia. Dopo l’addio di Frans Krätzig avevamo bisogno di rinforzarci sulla corsia sinistra, e Leart colmerà questa lacuna. Le sue doti principali sono i cross precisi e le palle inattive, siamo convinti che potrà darci subito una mano".

Nato ad Aquisgrana e cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Werder Brema e Bayer Leverkusen, Paçarada ha iniziato la carriera professionistica al Sandhausen, dove ha collezionato oltre 150 presenze in sei stagioni di 2. Bundesliga. Nel 2020 è passato al St. Pauli, affermandosi come uno dei migliori laterali della categoria. La scorsa stagione ha compiuto il salto in Bundesliga con il Colonia. In carriera conta 278 presenze in 2. Bundesliga, 17 in Bundesliga e 21 in Coppa di Germania. Dal 2016 è punto fermo della nazionale kosovara, con cui ha già disputato 30 partite.

"I colloqui con Sanwald e l’allenatore Frank Schmidt sono stati molto positivi", ha commentato Paçarada. "Sono felice che il trasferimento si sia concretizzato rapidamente. Con la mia esperienza e mentalità voglio contribuire all’obiettivo salvezza. Non vedo l’ora di iniziare e integrarmi al più presto nel gruppo".