Liga, il programma della 10^ giornata: in attesa del Clasico, oggi l'intruso Villarreal
La sfida fra Real Sociedad e Siviglia, terminata 2-1, ha aperto ieri la decima giornata in Liga spagnola. Che oggi proseguirà a partire dalle 14, quando c'è in programma Girona-Oviedo. Alle 16.15 tocca all'Espanyol che ospita l'Elche, poi alle 18.30 ecco Athletic-Getafe ed alle 21 Valencia-Villarreal. In attesa del Clasico, che si giocherà domani pomeriggio.
Vediamo di seguito il programma completo della decima giornata in Liga, con la classifica aggiornata.
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo (25 ottobre, 14)
Espanyol - Elche (25 ottobre, 16.15)
Athletic - Getafe (25 ottobre, 18.30)
Valencia - Villarreal (25 ottobre, 21)
Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)
Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)
Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)
Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 24
2. Barcellona 22
3. Villarreal 17
4. Atletico Madrid 16
5. Betis Siviglia 16
6. Espanyol 15
7. Elche 14
8. Athletic 14
9. Siviglia 13*
10. Alaves 12
11. Rayo Vallecano 11
12. Getafe 11
13. Osasuna 10
14. Valencia 9
15. Real Sociedad 9*
16. Levante 8
17. Maiorca 8
18. Celta Vigo 7
19. Real Oviedo 6
20. Girona 6
*una partita in più