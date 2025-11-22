Hoffenheim, Ilzer: "Non sono due punti persi, sarebbe stato importante segnare il 2-0"
Christian Ilzer, tecnico dell'Hoffenheim, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l'1-1 contro il Mainz: "Anche se siamo stati in vantaggio per molto tempo, non direi che abbiamo perso due punti. Siamo contenti di aver conquistato il punto perché il Mainz ci ha davvero spinto. Nel primo tempo siamo riusciti a tenerli lontani dalla nostra porta, ma poi il Mainz è diventato più aggressivo. Se avessimo portato il risultato sul 2-0 in quel periodo, sarebbe stata la chiave della vittoria. Alla fine, è stata una partita frenetica con occasioni da entrambe le parti, quindi il punto è un risultato giusto".
IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Mainz-Hoffenheim 1-1
Sabato 22 novembre
Augsburg-Amburgo (15.30)
Bayern Monaco-Friburgo (15.30)
Borussia Dortmund-Stoccarda (15.30)
Heidenheim-Monchengladbach (15.30)
Wolfsburg-Leverkusen (15.30)
Colonia-Eintracht Fancoforte (18.30)
Domenica 23 novembre
Lipsia-Werder Brema (15.30)
St. Pauli-Union Berlino (17.30)
LA CLASSIFICA
Bayern Monaco 28
Lipsia 22
Borussia Dortmund 21
Stoccarda 21
Leverkusen 20
Hoffenheim 20*
Eintracht Francoforte 17
Werder Brema 15
Colonia 14
Friburgo 13
Union Berlino 12
Monchengladbach 9
Amburgo 9
Wolfsburg 8
Augsburg 7
St. Pauli 7
Mainz 6*
Heidenheim 5
*una partita in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.