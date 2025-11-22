Hoffenheim, Ilzer: "Non sono due punti persi, sarebbe stato importante segnare il 2-0"

Christian Ilzer, tecnico dell'Hoffenheim, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l'1-1 contro il Mainz: "Anche se siamo stati in vantaggio per molto tempo, non direi che abbiamo perso due punti. Siamo contenti di aver conquistato il punto perché il Mainz ci ha davvero spinto. Nel primo tempo siamo riusciti a tenerli lontani dalla nostra porta, ma poi il Mainz è diventato più aggressivo. Se avessimo portato il risultato sul 2-0 in quel periodo, sarebbe stata la chiave della vittoria. Alla fine, è stata una partita frenetica con occasioni da entrambe le parti, quindi il punto è un risultato giusto".

IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Mainz-Hoffenheim 1-1

Sabato 22 novembre

Augsburg-Amburgo (15.30)

Bayern Monaco-Friburgo (15.30)

Borussia Dortmund-Stoccarda (15.30)

Heidenheim-Monchengladbach (15.30)

Wolfsburg-Leverkusen (15.30)

Colonia-Eintracht Fancoforte (18.30)

Domenica 23 novembre

Lipsia-Werder Brema (15.30)

St. Pauli-Union Berlino (17.30)

LA CLASSIFICA

Bayern Monaco 28

Lipsia 22

Borussia Dortmund 21

Stoccarda 21

Leverkusen 20

Hoffenheim 20*

Eintracht Francoforte 17

Werder Brema 15

Colonia 14

Friburgo 13

Union Berlino 12

Monchengladbach 9

Amburgo 9

Wolfsburg 8

Augsburg 7

St. Pauli 7

Mainz 6*

Heidenheim 5

*una partita in più