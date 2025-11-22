Burnley-Chelsea, le formazioni ufficiali: Maresca schiera Delap dal 1', out Estevao

La dodicesima giornata di Premier League si apre con una sfida intrigante tra Burnley e Chelsea, due squadre che arrivano all’appuntamento con ambizioni e stati d’animo differenti, ma entrambe desiderose di dare una svolta al proprio cammino. Al Turf Moor, Scott Parker conferma il 4-2-3-1 con Dubravka tra i pali e una linea difensiva formata da Walker, Tuanzebe, Esteve e Hartman, chiamata a reggere l’urto dell’enorme qualità offensiva dei Blues.

In mediana spazio alla solidità di Florentino e Cullen, tandem incaricato di proteggere il centro e facilitare le ripartenze. Sulla trequarti Parker sceglie Tchaouna, Ugochukwu e Anthony, tutti capaci di attaccare la profondità e creare superiorità numerica, mentre il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Flemming, riferimento avanzato in un sistema che punta molto sulla mobilità e sulla pressione alta.

Il Chelsea di Enzo Maresca risponde con il medesimo modulo, ma con un’identità di gioco più orientata al controllo del possesso. Sanchez difende la porta, mentre la difesa vede il ritorno di James sulla destra, affiancato da Chalobah, Adarabioyo e Cucurella. In mezzo al campo, Andrey Santos ed Enzo Fernández formano una coppia di grande qualità tecnica, fondamentale nel palleggio e nella gestione dei tempi di gioco. La trequarti dei Blues è un concentrato di talento giovane e imprevedibile: Neto, Joao Pedro e Gittens agiranno alle spalle di Delap, punta scelta da Maresca per il suo dinamismo e la capacità di attaccare la profondità.

Burnley (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Tchaouna, Ugochukwu, Anthony; Flemming. Allenatore: Scott Parker

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Andrey Santos, Fernandez; Neto, Joao Pedro, Gittens; Delap. Allenatore: Enzo Maresca