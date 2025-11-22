Ufficiale Stella Rossa, rinforzo dagli svincolati: arriva un terzino cresciuto nel Partizan

Un trasferimento che farà discutere. La Stella Rossa ha comunicato che il giovane difensore Dragan Bojat ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il club di Belgrado. "Sono grato alla Stella Rossa per l’opportunità che mi ha dato. Ancora una volta ha dimostrato di essere non solo una potenza sportiva, ma anche una vera istituzione del nostro Paese, custode della tradizione e dei valori che ci definiscono", ha dichiarato Bojat dopo la firma.

Nato il 10 agosto 2003 a Zrenjanin, Bojat ha mosso lì i suoi primi passi nel calcio. Terzino destro di talento, ha giocato fino a ottobre nel Novi Pazar. In seguito, il suo contratto professionistico è stato risolto e il giocatore è diventato svincolato. In Superliga ha collezionato 62 presenze, segnando tre gol e fornendo un assist. Ma l'aspetto che fa scalpore è che il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Partizan, da cui si è svincolato nel 2023 prima di debuttare tra i professionisti.

La Stella Rossa ha già informato che Bojat sarà ceduto immediatamente in prestito a un club che possa garantirgli continuità di gioco e condizioni ideali per proseguire il suo percorso di crescita, con l’obiettivo di tornare alla Stella Rossa pronto per le sfide future.