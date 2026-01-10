Chi ben comincia: Chelsea, Rosenior vince 5-1 alla 1ª gara al timone: è ai 16esimi di FA Cup
Seppur contro una squadra di Serie B inglese, il Chelsea alla prima apparizione del neo allenatore Liam Rosenior in panchina "picchia duro" e impartisce la manita di gol: Charlton demolito 5-1, in rete Hato, Adarabioyo, Guiu - con tanto di assist - più Pedro Neto e passaggio vincente e rete su rigore di Enzo Fernandez allo scadere del match.
Buona la prima per l'ex tecnico dello Strasburgo: i Blues volano dritti ai sedicesimi di finale di FA Cup, evitando drammi e ottenendo una grande spinta dagli interpreti scelti. Ottima prova, evidenziano in Inghilterra, da parte di Facundo Buonanotte - autore anche di un assist - mentre da piena sufficienza Alejandro Garnacho.
Il quadro completo del terzo turno di FA Cup
Venerdì 9 gennaio
MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)
Preston North End - Wigan Athletic 0-1
Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)
Port Vale - Fleetwood Town 1-0
Sabato 10 gennaio:
Macclesfield - Crystal Palace 2-1
Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1
Cheltenham Town - Leicester City 0-2
Doncaster Rovers - Southampton 2-3
Stoke City - Coventry City 1-0
Sheffield Wednesday - Brentford 0-2
Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari
Fulham - Middlesbrough 3-1
Ipswich Town - Blackpool 2-0
Manchester City - Exeter City 10-1
Burnley - Millwall 5-1
Boreham Wood - Burton Albion 0-5
Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2
Grimsby Town - Weston 3-2
Cambridge United - Birmingham City 2-3
Bristol City - Watford 5-1
Charlton Athletic - Chelsea 1-5
*in neretto le qualificate ai 16esimi
Da disputare domani
West Ham United - Queens Park Rangers
Norwich City - Walsall
Portsmouth - Arsenal
Derby County - Leeds United
Swansea City - West Bromwich Albion
Salford City - Swindon Town
Hull City - Blackburn Rovers
Manchester United - Brighton & Hove Albion
Sheffield United - Mansfield Town
Da disputare lunedì 12 gennaio
Liverpool - Barnsley
