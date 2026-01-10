Chi ben comincia: Chelsea, Rosenior vince 5-1 alla 1ª gara al timone: è ai 16esimi di FA Cup

Seppur contro una squadra di Serie B inglese, il Chelsea alla prima apparizione del neo allenatore Liam Rosenior in panchina "picchia duro" e impartisce la manita di gol: Charlton demolito 5-1, in rete Hato, Adarabioyo, Guiu - con tanto di assist - più Pedro Neto e passaggio vincente e rete su rigore di Enzo Fernandez allo scadere del match.

Buona la prima per l'ex tecnico dello Strasburgo: i Blues volano dritti ai sedicesimi di finale di FA Cup, evitando drammi e ottenendo una grande spinta dagli interpreti scelti. Ottima prova, evidenziano in Inghilterra, da parte di Facundo Buonanotte - autore anche di un assist - mentre da piena sufficienza Alejandro Garnacho.

Il quadro completo del terzo turno di FA Cup

Venerdì 9 gennaio

MK Dons - Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)

Preston North End - Wigan Athletic 0-1

Wrexham - Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)

Port Vale - Fleetwood Town 1-0

Sabato 10 gennaio:

Macclesfield - Crystal Palace 2-1

Everton - Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)

Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 6-1

Cheltenham Town - Leicester City 0-2

Doncaster Rovers - Southampton 2-3

Stoke City - Coventry City 1-0

Sheffield Wednesday - Brentford 0-2

Newcastle United - AFC Bournemouth 2-2 - Ai supplementari

Fulham - Middlesbrough 3-1

Ipswich Town - Blackpool 2-0

Manchester City - Exeter City 10-1

Burnley - Millwall 5-1

Boreham Wood - Burton Albion 0-5

Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2

Grimsby Town - Weston 3-2

Cambridge United - Birmingham City 2-3

Bristol City - Watford 5-1

Charlton Athletic - Chelsea 1-5

*in neretto le qualificate ai 16esimi

Da disputare domani

West Ham United - Queens Park Rangers

Norwich City - Walsall

Portsmouth - Arsenal

Derby County - Leeds United

Swansea City - West Bromwich Albion

Salford City - Swindon Town

Hull City - Blackburn Rovers

Manchester United - Brighton & Hove Albion

Sheffield United - Mansfield Town