Tutti pazzi per Jeltsch: il baby 2006 dello Stoccarda nel mirino di Bayern, Liverpool e Arsenal

Si piano piano preso lo Stoccarda Finn Jeltsch. Il giovane difensore tedesco sta avendo sempre più spazio nella formazione biancorossa con quattro partite delle ultime sei giocate dal primo minuto e fino al triplice fischio. In stagione, fra le varie competizioni, il classe 2006 ha collezionato già 30 gettoni per un totale di 2053 minuti e un assist all’attivo. Numeri che hanno di fatto attirato verso di lui le attenzioni dei grandi club.

Secondo quanto riporta TeamTalk, in Premier avrebbero già gli occhi ben aperti con il Liverpool e l’Arsenal che si starebbero dando battaglia per acquistarlo la prossima estate. Su di lui però ci sarebbe anche il Bayern Monaco, da sempre attento ai giovani talenti che crescono sul territorio tedesco.