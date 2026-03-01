Real Madrid, Arbeloa criptico sul ritorno di Mbappé: "Non do tempi, vogliamo sia al 100%"

Alla vigilia della sfida di campionato tra il Real Madrid e il Getafe, in programma lunedì sera al Bernabeu, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Blancos Albaro Arbeloa il quale ha subito aggiornato sulle condizioni di Kylian Mbappé: "Vogliamo che sia al 100% e non gli metteremo fretta. Abbiamo le idee chiare su cosa servirà per farlo recuperare dai suoi problemi fisici e vogliamo che si riprenda al 100%. Al momento, è meglio non dare tempistiche perché si tratta di problemi minori che dobbiamo monitorare quotidianamente, e lui ha bisogno di vedere come si sente. ".

Arbeloa nel frattempo si gode un ritrovato Vinicius: "Non credo di aver toccato i giusti tasti, penso che il merito sia solo di Vini, che è fantastico. Gli do molta fiducia e affetto, e incoraggio i suoi compagni a cercarlo per sfruttare le sue qualità. È un giocatore decisivo, fondamentale. Come allenatore, il mio obiettivo è trovarlo in tante situazioni diverse in campo".

Infine, il tecnico spagnolo ha parlato dell'importanza di Rodrygo senza Mbappé: "Rodrygo deve essere incredibilmente importante. Lo era già, poco prima dei suoi infortuni. Può essere un giocatore chiave e decisivo. Ha dimostrato le sue qualità al Real Madrid per molti anni. Può dare il suo contributo in tutti e tre i ruoli offensivi: è molto abile, ha una grande visione di gioco, si lancia molto in avanti ed è eccellente nelle situazioni uno contro uno. È un giocatore molto completo e molto difficile da difendere. Ci darà tantissime opzioni, e non vedevo l'ora di riaverlo".