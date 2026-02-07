Lewandowski, il golazo di Yamal e la favola Bernal: tris Barcellona al Maiorca, +4 sul Real
Il Barcellona risponde presente e mette pressione al Real Madrid con un successo da squadra matura contro un Maiorca organizzato e tutt’altro che arrendevole. Al Camp Nou finisce 3-0, ma il risultato matura dopo una partita a due volti: sofferta e tattica nel primo tempo, più ariosa e spettacolare nella ripresa. Senza De Jong, preservato anche per la Coppa del Re, Hansi Flick ridisegna il centrocampo con Casadó, Fermín e Olmo. Gli ospiti difendono bassi a cinque e provano a colpire con Virgili, che crea le prime vere occasioni e mette in difficoltà Koundé. A sbloccarla è però la qualità blaugrana: Rashford accende l’azione, Lewandowski finalizza con freddezza in area firmando l’1-0 prima dell’intervallo.
Nella ripresa il Barça alza i giri. A Lamine Yamal viene negato un rigore evidente, ma il talento classe 2007 si rifà poco dopo: controlla al limite, finta e scarica un sinistro potentissimo che vale il raddoppio. Con il Maiorca costretto ad aprirsi, arrivano spazi e occasioni. Il sigillo finale è la storia più bella della serata: Marc Bernal, rientrato dopo un lungo stop, entra e segna un gol da applausi, facendo esplodere lo stadio.
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Barcellona - Maiorca
Real Sociedad - Elche
Domenica 8 febbraio
Alavés - Getafe
Athletic Bilbao - Levante
Atlético Madrid - Betis Siviglia
Siviglia-Girona
Valencia - Real Madrid
Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol
Rinviata a data da destinarsi
Rayo Vallecano - Oviedo
CLASSIFICA
1. Barcellona 58*
2. Real Madrid 54
3. Atlético Madrid 45
4. Villarreal 42**
5. Betis Siviglia 35
6. Espanyol 34
7. Celta Vigo 33*
8. Osasuna 29*
9. Real Sociedad 28
10. Alavés 25
11. Athletic Bilbao 25
12. Girona 25
13. Elche 24
14. Maiorca 24*
15. Siviglia 24
16. Valencia 23
17. Getafe 23
18. Rayo Vallecano 22
19. Levante 18**
20. Oviedo 16
*una gara in più
**una gara in meno