Lewandowski, il golazo di Yamal e la favola Bernal: tris Barcellona al Maiorca, +4 sul Real

Il Barcellona risponde presente e mette pressione al Real Madrid con un successo da squadra matura contro un Maiorca organizzato e tutt’altro che arrendevole. Al Camp Nou finisce 3-0, ma il risultato matura dopo una partita a due volti: sofferta e tattica nel primo tempo, più ariosa e spettacolare nella ripresa. Senza De Jong, preservato anche per la Coppa del Re, Hansi Flick ridisegna il centrocampo con Casadó, Fermín e Olmo. Gli ospiti difendono bassi a cinque e provano a colpire con Virgili, che crea le prime vere occasioni e mette in difficoltà Koundé. A sbloccarla è però la qualità blaugrana: Rashford accende l’azione, Lewandowski finalizza con freddezza in area firmando l’1-0 prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Barça alza i giri. A Lamine Yamal viene negato un rigore evidente, ma il talento classe 2007 si rifà poco dopo: controlla al limite, finta e scarica un sinistro potentissimo che vale il raddoppio. Con il Maiorca costretto ad aprirsi, arrivano spazi e occasioni. Il sigillo finale è la storia più bella della serata: Marc Bernal, rientrato dopo un lungo stop, entra e segna un gol da applausi, facendo esplodere lo stadio.

Venerdì 6 febbraio

Celta Vigo - Osasuna 1-2

Sabato 7 febbraio

Barcellona - Maiorca

Real Sociedad - Elche

Domenica 8 febbraio

Alavés - Getafe

Athletic Bilbao - Levante

Atlético Madrid - Betis Siviglia

Siviglia-Girona

Valencia - Real Madrid

Lunedì 9 febbraio

Villarreal - Espanyol

Rinviata a data da destinarsi

Rayo Vallecano - Oviedo

CLASSIFICA

1. Barcellona 58*

2. Real Madrid 54

3. Atlético Madrid 45

4. Villarreal 42**

5. Betis Siviglia 35

6. Espanyol 34

7. Celta Vigo 33*

8. Osasuna 29*

9. Real Sociedad 28

10. Alavés 25

11. Athletic Bilbao 25

12. Girona 25

13. Elche 24

14. Maiorca 24*

15. Siviglia 24

16. Valencia 23

17. Getafe 23

18. Rayo Vallecano 22

19. Levante 18**

20. Oviedo 16

*una gara in più

**una gara in meno