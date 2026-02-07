Endrick si è rilanciato a Lione: Ancelotti pronto a farne il centravanti del Brasile a marzo

Il cambio d’aria ha funzionato. Da quando è approdato in prestito all’Olympique Lione, Endrick ha ritrovato brillantezza e continuità, lasciandosi alle spalle mesi complicati al Real Madrid. Un rendimento che non è passato inosservato in patria e che ha riacceso l’attenzione del commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti.

Nei giorni scorsi El Chiringuito ha parlato di una convocazione sempre più probabile per la sosta di marzo. Ora l’indiscrezione si rafforza: secondo L'Equipe, il 19enne sarebbe addirittura destinato a partire titolare come centravanti nelle amichevoli contro Francia e Croazia.

Un segnale forte, che certifica la fiducia ritrovata attorno al talento brasiliano. Lione gli ha restituito fiducia e ritmo; ora Endrick è pronto a riprendersi anche la scena internazionale.