Il Barcellona senza Yamal va a Siviglia. Atletico col Celta Vigo: il programma de LaLiga
Ricco il programma di giornata offerto da LaLiga, che apre il proprio sipario con l'anticipo delle 14:00 tra Alaves ed Elche, quest'ultimi tra le sorprese di questo inizio di stagione trascinati dall'ex Milan André Silva. Si prosegue alle 16:00 con la sfida al Sanchez Pizjuan tra i padroni di casa del Siviglia e il Barcellona, che orfano di Lamine Yamal proverà a rispondere alla vittoria ottenuta ieri dal Real Madrid. Alle 18:30 doppia sfida: il Betis sarà ospite dell'Espanyol, mentre a San Sebastian la Real Sociedad proverà a invertire il trend negativo ospitando il Rayo Vallecano. Chiude la giornata, stasera alle 21:00, la sfida tra Celta Vigo e Atletico Madrid.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia ore 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 2-1
Real Madrid - Villarreal ore 3-1
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 21*
2. Barcellona 19
3. Villarreal 16*
4. Elche 13
5. Atletico Bilbao 13*
6. Atlético Madrid 12
7. Betis 12
8. Espanyol 12
9. Getafe 11*
10. Siviglia 10
11. Osasuna 10*
12. Levante 8*
13. Alaves 8
14. Valencia 8*
15. Real Oviedo 6*
16. Girona 6*
17. Rayo Vallecano 5
18. Celta Vigo 5
19. Real Sociedad 5
20. Maiorca 5*
*una partita in più