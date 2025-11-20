Courtois incorona Mbappé: "Mentalmente è maturato tantissimo. Adesso è un vero leader"

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois si è raccontato ai canali dell'emittente televisiva spagnola Cadena Cope. Queste le sue parole sulle pressioni che ci sono in Blancos: "C'è sempre più rumore fuori che dentro. Ci sono sempre critiche per un semplice pareggio. Giocare sul campo del Rayo è sempre difficile. Dobbiamo migliorare. Ci aspetta un mese difficile ma ora dobbiamo battere l'Elche".

Sull'infortunio: "È stato solo un colpo, potrò giocare questo fine settimana. Sto procedendo gradualmente. Non voglio che un infortunio mi tenga fuori più a lungo".

Su Xabi Alonso e Ancelotti: "Ancelotti è stato come un padre o un nonno per me. Xabi è più moderno. Sono entrambi ottimi allenatori, ognuno con il proprio stile. Dire che ci manca Ancelotti sarebbe irrispettoso nei confronti di Xabi. Abbiamo un buon rapporto con Alonso. Nello spogliatoio, è normale che alcuni giocatori siano più scontenti di giocare meno ma tutto viene discusso apertamente, non ci sono problemi".

Sul Clasico: "Lamine è un grande giocatore, sarà ricordato per il suo periodo, ma ha scosso l'atmosfera e la stampa si è avventata su di lui. Quando le emozioni sono forti, diciamo cose inutili, ma il Clásico è così. Dopo aver perso quattro volte l'anno scorso, abbiamo bisogno di un po' di grinta".

Sul paragone tra Mbappé e Cristiano Ronaldo: "Non ho potuto allenarmi con Cristiano. Sono due giocatori diversi. Cristiano ha una mentalità fortissima ma quest'anno stiamo assistendo a un forte miglioramento della mentalità vincente di Mbappé. Si vede che è un leader. La scorsa stagione ha faticato un po' ad adattarsi alla squadra e al suo ruolo, ma quest'anno ci sta guidando".