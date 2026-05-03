Il Betis blinda la Champions: 3-0 all'Oviedo. Ora il Real, per rimandare la festa al Barcellona
Prosegue la 34^ giornata della Liga spagnola. Nel pomeriggio vittoria per 2-0 del Rayo Vallecano sul Getafe, poi netto successo per 3-0 del Betis sul Real Oviedo, con la squadra di Pellegrini che ha blindato il quinto posto in campionato, che quest'anno vale l'accesso alla Champions League. A breve in campo il Real Madrid in casa dell'Espanyol: ai blancos serve non perdere per rimandare la festa del Barcellona.
I risultati del pomeriggio
Getafe - Rayo Vallecano 0-2
38' Camello, 73' Nteka
Betis-Real Oviedo 3-0
22' e 58' Hernandez, 45' Ezzalzouli
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid 0-2
Alavés - Athletic Bilbao 2-4
Osasuna - Barcellona 1-2
Celta Vigo - Elche 3-1
Getafe - Rayo Vallecano 0-2
Betis - Oviedo 3-0
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad
La classifica de LaLiga
Barcellona 88 punti (34 partite giocate)
Real Madrid 74 (33)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 63 (34)
Betis 53 (34)
Celta Vigo 47 (34)
Getafe 44 (34)
Ath. Bilbao 44 (34)
Real Sociedad 43 (33)
Osasuna 42 (34)
Valencia 42 (34)
Rayo Vallecano 42 (34)
Espanyol 39 (33)
Elche 38 (34)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Alaves 36 (34)
Siviglia 34 (33)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (34)