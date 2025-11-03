Spagna preoccupata, anche Nico Williams alle prese con la pubalgia: rischio intervento

Come il suo amico Lamine Yamal, anche Nico Williams è alle prese da diversi mesi con una fastidiosa pubalgia che ne sta limitando il rendimento e la continuità. La stella dell’Athletic Club fatica a ritrovare la miglior condizione fisica e, secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, tra cui Sport, potrebbe essere costretto a prendere una decisione drastica nei prossimi giorni.

Il trattamento conservativo seguito finora non ha dato i risultati sperati e il giocatore continua a lamentare dolore e fastidi che gli impediscono di esprimersi al massimo livello. Di fronte a questa situazione, lo staff medico dell’Athletic avrebbe già consultato specialisti esterni per valutare la soluzione più appropriata.

Secondo le prime indiscrezioni, la strada più probabile potrebbe essere quella di un intervento chirurgico, che terrebbe il nazionale spagnolo lontano dai campi per diversi mesi. Un’ipotesi che preoccupa il club basco, dove Nico rappresenta una pedina fondamentale sia per il campionato sia in vista dei prossimi impegni internazionali.

In questa stagione Williams aveva iniziato con buone prestazioni, ma la pubalgia lo ha progressivamente frenato, costringendolo spesso a fermarsi o a essere sostituito prematuramente. La decisione definitiva è attesa a breve, ma tutto lascia pensare che l’attaccante dovrà fermarsi per risolvere definitivamente il problema fisico.