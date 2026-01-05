Celtic, parla O’Neill: "Felice e onorato di essere stato richiamato. Mi hanno chiesto una cosa"

Martin O’Neill riabbraccia il Celtic come allenatore per il resto della stagione, a seguito dell’esonero di Wilfried Nancy. Il 73enne era subentrato per 8 partite dopo l’addio di Brendan Rodgers a ottobre, vincendone sette e lasciando poi il posto a inizio dicembre. Ma il crollo contro i Rangers ha indotto i vertici del club scozzese a mandare via Nancy per richiamare l'ex tecnico di Nottingham Forest e Aston Villa, tra le altre.

"Sono davvero felice, anzi, molto onorato di essere stato richiamato a guidare di nuovo la squadra e non vedo l’ora di tornare a lavorare con i giocatori", ha dichiarato O’Neill ai media del Celtic. "So che tutti speravamo che le cose andassero diversamente con Wilfried (Nancy, ndr) e personalmente voglio augurargli buona fortuna in tutto ciò che farà nel calcio. È un uomo perbene e sono sicuro che riuscirà ancora a ottenere successi, non ho dubbi a riguardo".

Salvo poi tornare a focalizzarsi su se stesso e la missione che intende portare a termine: "Per quanto mi riguarda, mi è stato chiesto di assumere di nuovo questo grande ruolo e il mio obiettivo sarà cercare di riportarci alla vittoria, se possibile. Avremo bisogno che tutti siano con noi. Abbiamo ancora molto da aspettarci e da provare a realizzare, e io, Shaun Maloney, lo staff tecnico e, naturalmente, i giocatori daremo tutto per ottenere tutto il successo possibile per il club".

O’Neill ha vinto 7 trofei con il Celtic dal 2000 al 2005 e sarà nuovamente assistito dalla spalla destra Maloney, così come dal resto del dream team Fotheringham e McManus. Il club scozzese, campione in 13 delle ultime 14 stagioni, occupa attualmente il secondo posto nella Premiership scozzese, a sei punti dagli Hearts e davanti ai Rangers solamente per differenza reti.