Ufficiale Dopo 33 giorni, il Celtic si riprende O’Neill: incarico da allenatore, i termini dell'accordo

Nancy è durato 33 giorni, finché il tonfo nell'Old Firm contro i Rangers gli è costato la carica da allenatore del Celtic. Ma il club scozzese è intervenuto immediatamente per mettere una pezza a questo errore di valutazione, riportando in panchina Martin O’Neill: guiderà la squadra fino al termine della stagione in un secondo periodo come allenatore. Aveva vinto 7 delle 8 partite alla guida del Celtic tra il licenziamento di Brendan Rodgers e la nomina di Nancy.

"Martin O’Neill è entusiasta di tornare al Celtic come allenatore fino alla fine della stagione e non vede l’ora di lavorare di nuovo con i giocatori quando si presenteranno agli allenamenti a Lennoxtown domani (martedì)", l'annuncio gli Hoops. "Sarà assistito da Shaun Maloney e Mark Fotheringham, come già accaduto durante il suo precedente incarico lo scorso anno. Stephen McManus si unirà agli allenatori già presenti, Gavin Strachan, Stevie Woods e Greg Wallace, per supervisionare le questioni relative alla prima squadra", riferisce la società di Glasgow tramite comunicato ufficiale.

L'esordio ufficiale di O’Neill al suo secondo incarico al Celtic avverrà in casa contro il Dundee United questo sabato. Attualmente la squadra è a 6 punti di distanza dai leader della Scottish Premiership, gli Hearts.