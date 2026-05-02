West Ham, De Zerbi in pressing per la salvezza. Espirito Santo: "Sempre la stessa storia..."

Una lotta punto su punto anche per la salvezza. Il Tottenham dovrà aspettare a scendere in campo domani, ma conoscerà il risultato del West Ham oggi contro il Brentford, che sta invece per disputare la 35^ giornata di Premier League. L'allenatore degli Hammers, Nuno Espirito Santo, ha parlato a Sky Sports UK in merito alle sue scelte di formazione.

"Molti dei nostri giocatori in panchina stanno lavorando davvero bene e non sono del tutto onesto con loro, ma abbiamo un piano preciso per questa partita e sanno che contiamo su di loro. Oggi sarà un match duro. Faremo un'ottima prestazione e cercheremo di dare battaglia". E ha glissato sul fatto di giocare prima degli Spurs di De Zerbi: "È sempre la stessa storia. Dobbiamo solo pensare a noi stessi".

L'allenatore del Brentford, Keith Andrews, ha dichiarato a Sky Sports UK: "Sono rimasto piuttosto soddisfatto della prestazione contro il Manchester United. Lo sono stato per gran parte della qualità espressa dai giocatori nelle ultime settimane. I calciatori che lottano per un posto da titolare stanno bussando alla porta e si allenano bene, ma ho sentito che questa fosse la formazione giusta". E ha aggiunto: "Ho visto una reale voglia di lottare per il resto della stagione. Quando si arriva a questo periodo dell'anno, a volte si può avvertire un po' di stanchezza – io non la percepisco minimamente. Credo che [i giocatori] non vedano l'ora di cogliere l'opportunità di oggi".