"Se vuoi essere al vertice, la gente ti aspetta al varco": Arsenal, Arteta risponde alle critiche

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha esortato i suoi giocatori ad "amare" il rumore mediatico e la pressione di trovarsi nelle fasi finali di Premier League e Champions League. Nel match odierno contro il Fulham potrebbero portarsi momentaneamente a +6 sul Manchester City, sebbene la squadra di Pep Guardiola avrà poi due partite da recuperare.

Tuttavia, alla domanda su come voglia che i suoi giocatori si comportino in queste settimane cruciali, Arteta ha risposto: "Dico loro: amate tutto questo". E il tecnico dei Gunners ha aggiunto: "Se vuoi vincere la Premier League e la Champions League, cosa succederà? Succederà che perderai una partita e cercheranno di distruggerti. È così e basta. Volete essere lì? Allora amate esserci. Quando vincete, godetevela. Quando perdete o non giocate al meglio, e ci saranno partite in cui perderete palla, amate anche quello. Vi renderà migliori".

"Non c'è altro modo", ha continuato a spiegare. "Se vuoi essere al vertice, la gente ti aspetta al varco. È normale, è naturale. E ci sarà un solo vincitore. Gli altri? Non sono abbastanza bravi? Andiamo, se qualcuno crede a una cosa del genere, allora c'è qualcosa che non va". Ad Arteta è stato chiesto anche come gestisca lo stress della corsa al titolo, al netto delle critiche per i punti persi e il City con il fiato sul collo.

"Nella mia carriera da giocatore non ho mai letto così tanto, specialmente quanto scritto da persone che non volevano il meglio per noi", ha detto l'allenatore spagnolo. "Sono curioso: quando qualcuno vuole il mio bene e ha un'opinione, mi apro e sono spietato con me stesso. Non provo dolore e imparo molte cose. Ma devo sentire davvero che quella persona vuole il meglio per noi, per la squadra e per il club. Se è un sentimento genuino, è fantastico. Ma se si tratta di qualcuno che è lì solo per danneggiarti, senza uno scopo, allora non credo valga il tuo tempo", la conclusione.