Championship, quadro playoff: favola Hull City, incrocia il Millwall. Chi sfida il Southampton
L'Ipswich Town centra l'obiettivo e festeggia il ritorno in Premier League dopo un solo anno di assenza, completando un'incredibile scalata caratterizzata dalla terza promozione in quattro stagioni. La sfida a distanza con il Millwall per il salto di categoria diretto è stata archiviata rapidamente grazie alle reti lampo di Hirst e Philogene, a segno nei primi nove minuti di gioco, prima del sigillo finale di McAteer che ha sancito il definitivo successo dei Tractor Boys.
L'Ipswich raggiunge così nella massima serie il Coventry di Lampard, che si era già garantito matematicamente la promozione in precedenza. Il Millwall, nonostante la vittoria per 2-0 nell'ultimo turno, deve accontentarsi del terzo posto in classifica e dei conseguenti playoff di Championship, potendo comunque contare sul vantaggio del fattore campo negli spareggi.
Insieme ai londinesi, si contenderanno l'ultimo posto disponibile per la Premier League anche Southampton, Middlesbrough e Hull City. Per The Tigers si tratta della prima vittoria in 7 partite: il sogno Premier League resta a portata di mano, ad attenderli agli spareggi ci sarà proprio il Millwall.
Il quadro dei playoff di Championship
Semifinali
8-9 maggio andata, 11-12 maggio ritorno
Millwall (3°) - Hull City (6°)
Southampton (4°) - Middlesbrough (5°)
Finale
Si terrà sabato 23 maggio a Wembley