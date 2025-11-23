Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mondiali 2026, Haiti sarà senza tifosi. L'accusa dalla Francia: "Sport in ostaggio di Trump"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:12
Yvonne Alessandro

Qualificata alla Coppa del Mondo per la prima volta dal 1974, Haiti non potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi nel 2026, privati della possibilità di spostarsi a causa di Donald Trump. "L’amministrazione Trump non farà alcuna eccezione speciale per i tifosi haitiani di calcio che desiderano recarsi negli Stati Uniti per seguire la loro squadra durante la Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno", l'annuncio riportato dal Dipartimento di Stato. "Haiti è soggetta a un divieto di ingresso negli USA firmato dal presidente Donald Trump a giugno".

"Mi scandalizza", ha dichiarato l'ex judoka e politico francese David Douillet in occasione di 'Grandes gueules du sport' su RMC. "Avevamo già avuto un primo campanello d’allarme con i tifosi iraniani che saranno trattati allo stesso modo dei tifosi haitiani. Ce n’è abbastanza", sentenzia nei riguardi di Trump. Il fatto è che a giugno il presidente degli Stati Uniti ha firmato una proclamazione che vieta ai cittadini di 19 Paesi, tra cui Haiti e Iran, di mettere piede negli USA.

David Douillet se l'è presa con il presidente della FIFA Infantino: "Gianni Infantino dice alla fine di agosto: ‘Non preoccupatevi, tutti potranno venire a vedere la Coppa del Mondo’. In realtà, Donald Trump, che si è autoproclamato o vorrebbe essere il padrone del mondo, fa solo di testa sua e prende lo sport in ostaggio per soddisfare la sua politica migratoria. Per me è un grosso pasticcio. Lo invito vivamente a cercare di capire quali siano i valori dello sport: inclusione, rispetto, tolleranza, comprensione dell’altro… Lo sport è questo".

Infine, il messaggio diretto al presidente degli Stati Uniti: "Signor Trump, se vuole essere il padrone del mondo e ottenere il Premio Nobel per la Pace, apra le porte al mondo e non le chiuda, non metta barriere tra le persone. Le persone devono imparare le une dalle altre, comprendersi e incrociarsi. Se non sarà così, resteremo nel vecchio mondo". E per concludere: "Signor Trump, o continuerete a essere un ex dirigente con una politica retrò, oppure darete prova di modernità e intelligenza affinché il vostro paese e voi stessi diventiate qualcosa di grande".

