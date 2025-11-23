PSG, paragoni con Donnarumma e Chevalier confida: "So di cosa sono capace. In futuro..."

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:34
Yvonne Alessandro

Saper convincere con il peso di un predecessore dal calibro di Gianluigi Donnarumma, peraltro a seguito di una stagione da svariati trofei e il primo trionfo storico in Champions League da parte del PSG con il portiere italiano tra i pali, non è una passeggiata per Lucas Chevalier. Anche la dinamica dell'allontanamento di Gigio dall'ombra della Tour Eiffel non è stata particolarmente felice, tra il mancato rinnovo concesso dal club transalpino, le parole "fredde e calcolatrici" di Luis Enrique, con relativo appoggio del Paris.

Quanto pesa giocare a Parigi
Insomma, lo sbarco del nuovo numero uno del PSG è stato parecchio movimentato, così come le pesanti aspettative rivolte allo stesso ex Lilla dalla stampa francese. Con l'immagine impressa di un Donnarumma insostituibile. Ne è servito di tempo per riuscire a conquistare i critici e i giornalisti locali, tra passaggi a vuoto, errori qua e là, così come pure giudizi severi altre volte.

Il 22 novembre cambia tutto?
Ma una serie di salvataggi clamorosi ieri sera nel 3-0 imposto a Le Havre lo ha illuminato di un'altra luce. E a cascata sono emersi commenti iper positivi, etichettato come "provvidenziale" e "sensazionale". Lucas Chevalier ha risposto ai suoi detrattori con parate determinanti e un’impressione di solidità inscalfibile ieri, dissipando molti dubbi emersi nella Capitale.

La risposta
"La gente prende questo come esempio perché sono io quello che arriva subito dopo. Come accadrà a chi passerà dopo di me a Lille", riconosce Chevalier, estremo difensore di 24 anni in un'intervista concessa a Téléfoot. "Non è affatto pesante. Bisogna solo blindarsi da tutto ciò che c’è intorno", ha confidato a proposito della pesante eredità che ha dovuto raccogliere dopo Donnarumma. "Se si comincia a leggere e analizzare ciò che la gente può dire, non si potrà andare avanti. Bisogna avere fiducia in se stessi e io sono fiducioso per il futuro. So di cosa sono capace e cosa posso dare al PSG".

