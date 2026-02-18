Alvarez e Lookman fanno felice Simeone: 2-0 dell'Atletico sul Club Brugge al 45°

Alvarez in avvio e Lookman in pieno recupero. Sono loro i due gol con cui l'Atletico Madrid va al riposo in vantaggio sul campo del Club Brugge. Il centravanti argentino sblocca la gara dopo neanche dieci minuti grazie a un rigore fischiato dopo revisione al VAR per un tocco di mano in area: dal dischetto l'ex City è freddissimo e trasforma il tiro dagli undici metri.

I padroni di casa cercano il pareggio con insistenza appoggiandosi soprattutto sul centravanti Tresoldi che però non riesce a creare grandi problemi a Oblak. Al ventesimo anche i neroverdi reclamano per un tocco di mano in area, ma l’arbitro lascia correre e il VAR non interviene facendo tirare un sospiro di sollievo a Simeone e i suoi.

Alla mezzora l’occasione più ghiotta per il pari capita a Diakhon che però finisce di poco a lato del palo, mentre tre minuti dopo è Oblak a respingere una conclusione di Onyedika. Ma proprio nel finale gli spagnoli raddoppiano grazie a un tocco sotto porta del neo acquisto Lookmann su spizzata di testa di Griezmann da calcio d’angolo.