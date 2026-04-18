Il Coventry di Lampard promosso in Premier League (25 anni e 15 allenatori dopo)
Il Coventry City ha conquistato la promozione in Premier League per la prima volta dal 2001, anno della sua retrocessione dalla massima serie; i Citizens dell'ex leggenda del Chelsea Frank Lampard si sono assicurati la risalita nella massima divisione con tre giornate di anticipo.
Sembrava che la festa per la promozione stesse per essere rimandata a causa del gol di Ryoya Morishita, che ha portato in vantaggio il Blackburn all'inizio del secondo tempo all'Ewood Park.
Poi Bobby Thomas è saltato in elevazione a pochi minuti dal termine (all'84') per colpire di testa su calcio di punizione, regalando alla squadra il punto necessario per la vittoria. Ora, dopo tre retrocessioni, 15 allenatori diversi (tra cui Mark Robins per ben due volte) e quattro stadi diversi, il Coventry è tornato ai massimi livelli.
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