Arsenal, Arteta l'ha rifatto: accende un fuoco al campo d'allenamento per ispirare i giocatori

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, è noto per i suoi metodi innovativi per motivare i propri giocatori. E stavolta, come riporta la BBC, ha deciso di accendere un fuoco nel centro di allenamento di London Colney. Il tutto dopo pochi giorni in cui aveva chiesto ai suoi di avere... il "puro fuoco", per le prossime partite. Ricordiamo che domenica pomeriggio è previsto lo scontro diretto con il Manchester City, che avrà un peso probabilmente enorme per la lotta al titolo.

Perché? Per "prepararmi" a una settimana cruciale, ha detto. "In ogni partita utilizziamo temi diversi per cercare di preparare la partita nel miglior modo possibile e questo dipende da cosa facciamo", ha detto Arteta. "Le migliori sono quelle nate dalle iniziative dei giocatori. Sono quelle che preferisco".

Prima della partita infrasettimanale contro lo Sporting, Arteta aveva chiesto alla sua squadra di giocare con "puro fuoco", anche se alla fine sono arrivati in semifinale a fatica, pareggiando 0-0. "Nessuna paura, solo fuoco. Tutto qui", ha detto prima della partita. "Fuoco puro, ecco cosa voglio vedere dai giocatori, dalle persone, da me stesso". E per rendere più vivida la metafora, l' allenatore dell'Arsenal ha appiccato un fuoco al campo di allenamento mentre teneva il suo discorso motivazionale ai giocatori.