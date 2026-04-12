Al Benfica bastano 14' per sbrigare la pratica Nacional: 2-0 e meno quattro dalla vetta
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Il Benfica continua a sperare nella rimonta. La squadra di José Mourinho non lascia scampo al Nacional: inizio perfetto, con due reti nei primi 14' (Schjelderup e Rafa Silva) e poi controllo totale della partita fino al 90'. Adesso le Aquile di Lisbona sono a quattro punti dalla capolista Porto, che tra poco scenderà in campo in casa dell'Estoril.
Porto 73
Sporting 71
Benfica 69
Braga 52
Famalicão 47
Gil Vicente 45
Estoril 37
Guimarães 36
Moreirense 36
Alverca 35
Rio Ave 33
Arouca 32
Santa Clara 28
Estrela 28
Nacional 25
Casa Pia 25
Tondela 20
AFS 12
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