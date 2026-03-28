Argentino, Dibu Martinez critico: "Male con la Mauritania, forse per paura di un infortunio..."

Emiliano "Dibu" Martínez non scende a compromessi. E dopo il successo per 2-1 questa notte nell'amichevole contro la Mauritania è stato uno dei pochi giocatori della Nazionale argentina a fine gara della Bombonera a rilasciare dichiarazioni forti sul rendimento della squadra. Riferendosi anche alla Finalissima saltata con la Spagna: "Abbastanza male, a dire il vero. È stata una delle partite in cui abbiamo giocato peggio, nonostante fosse un'amichevole", ha detto il numero uno tra i pali dell'Albiceleste campione del mondo in carica.

"È mancata molta intensità, è mancato il gioco, è mancata la velocità", ha esordito il portiere argentino, aggiungendo: "Cerco di farmi trovare pronto quando tocca a me, ma ci hanno sorpreso troppe volte. Abbiamo vinto, è vero, ma non conoscevamo molto l'avversario e loro hanno dato l'anima. Bisogna metterci un po' più di cuore", ha bacchettato 'Dibu'. Quanto invece alla partita da trofeo in palio cancellata per il mancato accordo sulla sede ha dichiarato: "Meno male, se giocavamo così perdevamo", la battuta amara.

Dalla Spagna sono arrivati forti critiche circa la forma dei giocatori dell'Argentina che avrebbe condizionato la "strategia" di rimandare la Finalissima. "Lo scorso Mondiale è stato lo stesso: dicevano che non giocavamo partite importanti e poi abbiamo fatto un grande Mondiale. Si va di partita in partita; noi abbiamo l'esperienza per arrivare lontano, loro no". Invece sulla mancanza d'intensità contro la Mauritania, Emiliano Martinez ha fatto riferimento alla rottura del crociato di Panichello e confidato: "Forse si è giocato con meno intensità per paura di un infortunio, ma quando indossiamo la maglia della Nazionale dobbiamo fare molto meglio", le parole rilasciate a ESPN.