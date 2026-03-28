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Manchester United, Carrick ha convinto appieno: a sorpresa si va verso il rinnovo

Manchester United, Carrick ha convinto appieno: a sorpresa si va verso il rinnovoTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 08:42Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Dopo anni di instabilità e progetti mai realmente decollati, il Manchester United sembra aver finalmente ritrovato una direzione. La lunga ombra lasciata da Sir Alex Ferguson aveva reso la panchina dei Red Devils un terreno fragile, tra esperimenti falliti e aspettative disattese, ma la gestione recente pare aver invertito la rotta.

L’arrivo di Michael Carrick a gennaio ha avuto un impatto immediato. L’ex capitano ha restituito equilibrio e serenità all’ambiente, come dimostrano i numeri: sette vittorie e una sola sconfitta nelle prime dieci gare di Premier League. Un rendimento che ha rilanciato lo United fino al terzo posto, riaccendendo anche le ambizioni europee del club. Nonostante i risultati, la dirigenza targata INEOS non ha fretta di ufficializzare la sua permanenza. La linea è chiara: nessuna decisione definitiva prima della fine della stagione, pur con un sostegno totale nei confronti del tecnico. L’ipotesi di una separazione, infatti, non è mai stata presa realmente in considerazione.

Anche il mercato degli allenatori gioca a favore di Carrick. Il club, secondo quanto riportato dal Sun, non ha avviato contatti concreti con altri profili, ritenendo le alternative poco convincenti o difficilmente raggiungibili. Nomi come Glasner, Southgate e De Zerbi sono rimasti sullo sfondo, senza mai diventare opzioni reali. Con sette partite ancora da disputare, l’obiettivo è chiaro: conquistare la Champions League. E se il trend sarà confermato, la sensazione è che Carrick non sia più una soluzione temporanea, ma il perno su cui costruire il futuro.

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