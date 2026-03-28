Il Senegal sfida la CAF: Coppa d'Africa tolta? In campo con la maglia e due stelle da campioni

Nonostante la decisione della CAF di ritirare la Coppa d'Africa al Senegal e assegnare sconfitta a tavolino, assegnando il trofeo al Marocco, i Leoni della Teranga giocheranno regolarmente questo pomeriggio contro il Perù con la sua nuova maglia con due stelle sul petto, a simboleggiare i due titoli vinti sul campo.

Sono già circolate le foto della nuova divisa della Nazionale di Pape Thiaw, il CT in carica, con Sané e compagni a posare in un set fotografico apposito per sfoggiare quanto conquistato nella finale del 18 gennaio scorso. "Doppi campioni d'Africa! Orgoglio, determinazione e una storia scritta a lettere d'oro", si legge dal post social diffuso dalla Federcalcio senegalese. "Il Senegal continua a far vibrare un intero continente. Due stelle, una sola nazione, un solo obiettivo: andare ancora più lontano. Rispetto per i Leoni, rispetto per il popolo senegalese", il messaggio lanciato alla CAF e al Marocco.

Mentre nel post-copertina dedicato alla partita odierna contro il Perù, l'avviso è stato ribadito: "Giorno speciale per un intero popolo! Oggi non è solo una partita… è un momento storico", in merito all'imminente disposizione in campo dei giocatori del Senegal con la maglia delle due stelle. "Il popolo senegalese è invitato ad assistere alla presentazione del nostro trofeo di doppi campioni d'Africa. Un simbolo di orgoglio, di lotta e di gloria per tutta la nazione. Venite numerosi allo stadio (Stade de France, ndr) per celebrare insieme i nostri Leoni e rivivere questi momenti indimenticabili!". Con chiusura finale: "Il Senegal brilla, il Senegal vince, il Senegal festeggia!", al di là del ricorso vinto dal Marocco invece per l'assegnazione della Coppa d'Africa 2025.

Nella giornata di ieri, alla vigilia del match, il CT Pape Thiaw è stato chiaro a riguardo: "Mi dicevo che non avrei risposto a questa domanda perché, in fondo, sono concentrato sul mio lavoro. La cosa più importante è non disperdere le energie. Sappiamo che per tutti siamo campioni d'Africa. Continueremo a lavorare per andare a prenderci altri trofei. Per noi è chiaro che i trofei si vincono sul rettangolo verde, ed è quello che è stato fatto. Siamo campioni d'Africa".