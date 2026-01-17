Il Galatasaray frena senza Osimhen: solo 1-1 con il Gaziantep, Icardi a digiuno di gol

Nella 18ª giornata della Trendyol Super Lig, un Galatasaray poco incisivo è stato costretto a inseguire il Gaziantep: sbloccato il match dagli avversari al 72º minuto con un gol di Bayo, i giallorossi turchi hanno trovato il pareggio solamente all’85º minuto e firmato da Alper Yilmaz. La partita dunque si è conclusa sull’1-1. Tutto in assenza di Victor Osimhen, bomber assoluto della squadra ma impegnato fino a questa sera in Coppa d'Africa, dove ha vinto la finalina per il terzo posto contro l'Egitto.

Prosegue invece il mini digiuno di Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter che al Cimbom non segna da 3 partite di fila dopo quella odierna. Mentre resta di attualità il tema-rinnovo, con l'argentino di 32 anni in scadenza di contratto il 30 giugno.

Süper Lig, 18a giornata

Basaksehir - Karagumruk 2-1

Galatasaray - Gaziantep 1-1

Kasimpasa - Antalyaspor

Genclerbirligi - Samsunspor

Kocaelispor - Trabzonspor

Alanyaspor - Fenerbahce

Konyaspor - Eyupspor

Besiktas - Kayserispor

Goztepe - Rizespor

Classifica aggiornata

1.Galatasaray 43 punti

2. Fenerbahce 39

3. Trabzonspor 35

4. Goztepe 32

5. Besiktas 29

6. Basaksehir 26

7. Samsunspor 25

8. Gaziantep 24

9. Kocaelispor 23

10. Alanyaspor 21

11. Genclerbirligi 18

12. Rizespor 18

13. Konyaspor 17

14. Kasimpasa 15

15. Antalyaspor 15

16. Kayserispor 15

17. Eyupspor 13

18. Karagumruk