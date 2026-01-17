Il Galatasaray frena senza Osimhen: solo 1-1 con il Gaziantep, Icardi a digiuno di gol
Nella 18ª giornata della Trendyol Super Lig, un Galatasaray poco incisivo è stato costretto a inseguire il Gaziantep: sbloccato il match dagli avversari al 72º minuto con un gol di Bayo, i giallorossi turchi hanno trovato il pareggio solamente all’85º minuto e firmato da Alper Yilmaz. La partita dunque si è conclusa sull’1-1. Tutto in assenza di Victor Osimhen, bomber assoluto della squadra ma impegnato fino a questa sera in Coppa d'Africa, dove ha vinto la finalina per il terzo posto contro l'Egitto.
Prosegue invece il mini digiuno di Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter che al Cimbom non segna da 3 partite di fila dopo quella odierna. Mentre resta di attualità il tema-rinnovo, con l'argentino di 32 anni in scadenza di contratto il 30 giugno.
Süper Lig, 18a giornata
Basaksehir - Karagumruk 2-1
Galatasaray - Gaziantep 1-1
Kasimpasa - Antalyaspor
Genclerbirligi - Samsunspor
Kocaelispor - Trabzonspor
Alanyaspor - Fenerbahce
Konyaspor - Eyupspor
Besiktas - Kayserispor
Goztepe - Rizespor
Classifica aggiornata
1.Galatasaray 43 punti
2. Fenerbahce 39
3. Trabzonspor 35
4. Goztepe 32
5. Besiktas 29
6. Basaksehir 26
7. Samsunspor 25
8. Gaziantep 24
9. Kocaelispor 23
10. Alanyaspor 21
11. Genclerbirligi 18
12. Rizespor 18
13. Konyaspor 17
14. Kasimpasa 15
15. Antalyaspor 15
16. Kayserispor 15
17. Eyupspor 13
18. Karagumruk