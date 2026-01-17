Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Galatasaray frena senza Osimhen: solo 1-1 con il Gaziantep, Icardi a digiuno di gol

Il Galatasaray frena senza Osimhen: solo 1-1 con il Gaziantep, Icardi a digiuno di golTUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:00Calcio estero
Yvonne Alessandro

Nella 18ª giornata della Trendyol Super Lig, un Galatasaray poco incisivo è stato costretto a inseguire il Gaziantep: sbloccato il match dagli avversari al 72º minuto con un gol di Bayo, i giallorossi turchi hanno trovato il pareggio solamente all’85º minuto e firmato da Alper Yilmaz. La partita dunque si è conclusa sull’1-1. Tutto in assenza di Victor Osimhen, bomber assoluto della squadra ma impegnato fino a questa sera in Coppa d'Africa, dove ha vinto la finalina per il terzo posto contro l'Egitto.

Prosegue invece il mini digiuno di Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter che al Cimbom non segna da 3 partite di fila dopo quella odierna. Mentre resta di attualità il tema-rinnovo, con l'argentino di 32 anni in scadenza di contratto il 30 giugno.

Süper Lig, 18a giornata
Basaksehir - Karagumruk 2-1
Galatasaray - Gaziantep 1-1
Kasimpasa - Antalyaspor
Genclerbirligi - Samsunspor
Kocaelispor - Trabzonspor
Alanyaspor - Fenerbahce
Konyaspor - Eyupspor
Besiktas - Kayserispor
Goztepe - Rizespor

Classifica aggiornata
1.Galatasaray 43 punti
2. Fenerbahce 39
3. Trabzonspor 35
4. Goztepe 32
5. Besiktas 29
6. Basaksehir 26
7. Samsunspor 25
8. Gaziantep 24
9. Kocaelispor 23
10. Alanyaspor 21
11. Genclerbirligi 18
12. Rizespor 18
13. Konyaspor 17
14. Kasimpasa 15
15. Antalyaspor 15
16. Kayserispor 15
17. Eyupspor 13
18. Karagumruk

Articoli correlati
Sbaglia il rigore, lo ripete e fallisce di nuovo: serata da dimenticare per Icardi... Sbaglia il rigore, lo ripete e fallisce di nuovo: serata da dimenticare per Icardi in Coppa
Galatasaray, Icardi in scadenza. Il presidente: "Nostro altri 5 mesi. Quando sarà... Galatasaray, Icardi in scadenza. Il presidente: "Nostro altri 5 mesi. Quando sarà il momento..."
Supercoppa turca, Onana prende 4 gol: il Galatasaray domina e Icardi va dritto in... Supercoppa turca, Onana prende 4 gol: il Galatasaray domina e Icardi va dritto in finale
Altre notizie Calcio estero
Musiala è tornato: 196 giorni dopo lo scontro con Donnarumma subito l'assist col... Musiala è tornato: 196 giorni dopo lo scontro con Donnarumma subito l'assist col Bayern
Addio Raspadori, l'Atletico si consola altrove: contatti con Lee Kang-in del PSG Addio Raspadori, l'Atletico si consola altrove: contatti con Lee Kang-in del PSG
Ajax, ecco Jordi Cruijff: "Qui stadio intitolato a mio padre, mi dedicherò totalmente... Ajax, ecco Jordi Cruijff: "Qui stadio intitolato a mio padre, mi dedicherò totalmente da febbraio"
Ligue 1, manita in faccia al Nizza: il Tolosa sorprende tutti e ora può credere nell'Europa... Ligue 1, manita in faccia al Nizza: il Tolosa sorprende tutti e ora può credere nell'Europa
LaLiga, Lisci trionfa allo scadere: 3-2 all'Oviedo, l'Osasuna stacca la zona calda... LaLiga, Lisci trionfa allo scadere: 3-2 all'Oviedo, l'Osasuna stacca la zona calda
Il Galatasaray frena senza Osimhen: solo 1-1 con il Gaziantep, Icardi a digiuno di... Il Galatasaray frena senza Osimhen: solo 1-1 con il Gaziantep, Icardi a digiuno di gol
Coppa d'Africa, Marocco campione dopo 50 anni? Il CT: "Ultimo passo il più difficile"... Coppa d'Africa, Marocco campione dopo 50 anni? Il CT: "Ultimo passo il più difficile"
Bundesliga, questo Bayern fa paura: rovesciato il Lipsia 5-1, balza a +11 sul Dortmund... Bundesliga, questo Bayern fa paura: rovesciato il Lipsia 5-1, balza a +11 sul Dortmund
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
5 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte (tramite Stellini) è uscito allo scoperto: il caso Lucca è ufficialmente aperto
Immagine top news n.1 Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0
Immagine top news n.2 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine top news n.3 Commisso e la Fiorentina, storia d’amore senza lieto fine: il trofeo sfiorato ma mai sollevato
Immagine top news n.4 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.6 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.7 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, vittoria e infortuni. Chiellini "blinda" Spalletti alla Juventus: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Il ministro Tajani omaggia Commisso: "Esempio del legame storico e culturale tra Italia e USA"
Immagine news Serie A n.3 Marelli: "Rigore correttamente revocato alla Juventus, giusto il giallo a Yildiz"
Immagine news Serie A n.4 "Rocco è semplicemente Rocco". Parma, il ricordo di Krause per l'amico Commisso
Immagine news Serie A n.5 Conte (tramite Stellini) è uscito allo scoperto: il caso Lucca è ufficialmente aperto
Immagine news Serie A n.6 Dominio sterile della Juventus a Cagliari. All'intervallo è ancora 0-0
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Bari ancora sconfitto: Candellone lancia la Juve Stabia, Galletti fuori tra i fischi
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Fontanarosa: "In Serie B non c'è tempo per piangersi addosso, testa alla prossima"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Casas dopo il Catanzaro: "Gruppo unito e obiettivo chiaro: vogliamo la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani dopo il derby: "Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra grande carattere"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri durissimo: "Questo sistema calcio va rifondato, lunedì protesteremo con Orsato"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Volpe avvisa: "A Picerno serviranno fame e solidità. Vedo una squadra più coraggiosa"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, Lopez: "A Meda serviranno identità e solidità, Renate squadra solida"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17.30: colpo Giana Erminio, vincono Livorno e Campobasso
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "Ad Arezzo sarà importante far vedere i nostri miglioramenti"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)