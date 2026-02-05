Real Madrid, mano pesante su Rodrygo: due giornate di qualifica, salterà i playoff

L’espulsione rimediata contro il Benfica avrà conseguenze pesanti per Rodrygo, che sarà costretto a saltare proprio la doppia sfida contro i portoghesi. Il cartellino rosso ricevuto nei minuti finali dell’ultima gara della League Phase è costato all’attaccante brasiliano due giornate di squalifica, inflitte a seguito di un linguaggio ritenuto offensivo dal direttore di gara e riportato nel referto arbitrale. Una sanzione che Rodrygo sconterà nel playoff di Champions League, privando il Real Madrid di una delle sue pedine offensive più importanti.

A dirigere l’incontro era l’arbitro italiano Davide Massa, che durante il recupero ha estratto due cartellini gialli nei confronti del numero 11 blancos nel giro di appena sessanta secondi. Una decisione maturata in un finale di partita estremamente concitato, culminato poi con l’incredibile rete del portiere Trubin, che ha chiuso il match in favore del Benfica. Per Rodrygo si è trattato della prima espulsione in carriera con la maglia del Real Madrid, un episodio tanto raro quanto costoso.

Ma le cattive notizie non finiscono qui per l’allenatore Arbeloa. Oltre alla squalifica del brasiliano, il tecnico dovrà fare a meno anche di Jude Bellingham. Il centrocampista inglese è stato costretto a lasciare il campo in lacrime nella sfida contro il Rayo Vallecano e gli esami hanno evidenziato un infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa un mese. Un doppio forfait che complica non poco i piani del Real in vista di un momento decisivo della stagione.