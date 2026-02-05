Stagione da incubo per il Leicester: 17° in Championship, prende anche 6 punti di penalità

Il Leicester City è stato colpito da una penalizzazione immediata di sei punti a seguito della violazione delle Norme su Profitti e Sostenibilità relative alla stagione 2023/24. La Premier League ha infatti deferito il caso, ritenendo il club responsabile di aver superato i limiti finanziari consentiti nel periodo di monitoraggio triennale compreso tra il 2022 e il 2024.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il Leicester ha oltrepassato la soglia prevista dalle regole P&S per un totale di 20,8 milioni di sterline, una cifra che ha portato all’apertura del procedimento disciplinare. Sebbene al momento della decisione il club militi in Championship, la competenza sulla sanzione è stata condivisa tra Premier League ed English Football League, con quest’ultima chiamata a rendere esecutivo il provvedimento.

Nella giornata odierna, il Consiglio di Amministrazione dell’EFL ha ufficialmente ratificato la raccomandazione avanzata da una Commissione Indipendente, confermando la detrazione immediata di sei punti in classifica. Una decisione che incide in modo significativo sulla situazione sportiva del Leicester, impegnato nella lotta per la permanenza nella categoria. A seguito della penalizzazione, infatti, le Foxes si trovano appena al di fuori della zona retrocessione, mantenendo un margine minimo che dipende esclusivamente dalla differenza reti.