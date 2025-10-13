Il Borussia Monchengladbach ha trovato il nuovo d.s.: Rouven Schroder lascia Salisburgo

Rouven Schröder sarà il nuovo direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach. Il 50enne, che festeggerà il compleanno sabato, lascerà il Salisburgo per fare ritorno nella Bundesliga tedesca, come riporta Salzburger Nachrichten. Il trasferimento arriva a due settimane dalle dimissioni di Roland Virkus; poiché Schröder ha un contratto con il club austriaco fino al 31 dicembre 2028, il Gladbach dovrà corrispondere un indennizzo.

Schröder era approdato a Salisburgo nel dicembre 2024, dopo un’esperienza di circa un anno e mezzo come direttore sportivo del Lipsia, dove era stato voluto da Max Eberl. Già nel gennaio 2022, all’uscita di Eberl da Mönchengladbach, Schröder era stato candidato alla successione. Il suo arrivo coincide con un momento difficile per i Fohlen. La squadra non vince in Bundesliga da marzo e si trova penultima in classifica con soli tre punti in sei partite. Venerdì sarà impegnata contro l’Union Berlino, con l’allenatore ad interim Eugen Polanski che dovrebbe restare in panchina fino alla pausa per le nazionali di novembre.

La priorità assoluta per Schröder sarà chiarire la questione allenatore. La sua esperienza in Bundesliga è vasta: ha ricoperto ruoli dirigenziali con Greuther Fürth, Werder Brema, Magonza, Schalke e Lipsia; la sua nomina rappresenta un segnale chiaro della volontà della società di ritrovare stabilità e competitività in Bundesliga.