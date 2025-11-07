Il Lech ironizza sullo stadio del Rayo, dura risposta del presidente: "Inqualificabile"

Il presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, ha reagito con durezza al video pubblicato dal Lech Poznan, che ironizzava sulle dimensioni e le condizioni dello spogliatoio ospiti dello stadio di Vallecas, alla vigilia della sfida di Conference League tra le due squadre.

"Quel video è miserabile - ha dichiarato Presa ai microfoni di Movistar - perché nella vita, non solo nel calcio, prendersi gioco dell’umiltà o della povertà di qualcun altro, in questo caso di un club sportivo, è qualcosa di inqualificabile e orribile". Visibilmente infastidito, il dirigente ha difeso le strutture dell’impianto madrileno: "Siamo molto indignati. Abbiamo lo stadio che abbiamo, ma rispetta pienamente tutti i parametri richiesti dalla UEFA, dopo un lavoro importante svolto durante l’estate. Forse non è lussuoso come quello del Real Madrid o della Real Sociedad, ma è assolutamente dignitoso".

Presa ha poi ricordato che nello stesso spogliatoio si sono cambiati campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, senza mai lamentarsi: "Dubito che qualche giocatore del Lech Poznań abbia la loro statura sportiva. Quella mostrata è solo arroganza". Il presidente del Rayo ha colto l’occasione per sottolineare la differenza di risorse tra i due club: "Forse dovremmo ricordare al Lech Poznań che noi non abbiamo la fortuna di un governo o di un comune che costruiscano uno stadio da 160 milioni di euro. Magari le nostre autorità facessero lo stesso. Da tempo denuncio quanto sia vetusto Vallecas, e stiamo facendo tutto il possibile per costruire un nuovo impianto". Parole dure, che riaffermano l’orgoglio e la dignità del Rayo Vallecano, simbolo di calcio popolare e identità madrilena.