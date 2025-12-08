Grave lutto per Issiaga Sylla: è morta la moglie, i suoi ex club uniti nel cordoglio

Un dolore enorme per Issiaga Sylla. Il difensore guineano, classe 1992, ha subito un grave lutto: la morte della morte della moglie, Doussou Keita, a causa di una breve malattia. E i suoi ex club francesi si sono uniti nel cordoglio, esprimendo vicinanza e sostegno al giocatore e alla sua famiglia.

Sylla ha trascorso 13 anni in Ligue 1, giocando oltre 200 partite con il Tolosa, intervallate da prestiti all'Ajaccio e al Lens. Successivamente ha militato al Montpellier fino all’estate 2025, prima di trasferirsi in Grecia all’Astéras Tripolis. Domenica, prima della partita del campionato greco, i suoi compagni di squadra si sono riuniti dietro uno striscione con la scritta in francese: "Courage frère" (Coraggio fratello).

Il Tolosa ha voluto mostrargli vicinanza: "Il club esprime il suo sincero sostegno al nostro ex giocatore Issiaga Sylla, colpito dalla tragica perdita della moglie. I nostri pensieri vanno a lui e ai suoi cari in questo momento difficile". Il Montpellier ha aggiunto: "Pensiamo a Issiaga Sylla, alla sua piccola figlia e alla famiglia. Coraggio Issiaga". Anche il Lens ha voluto rendere omaggio al difensore: "Il Racing esprime tutto il suo sostegno a Issiaga Sylla e si unisce all’omaggio reso dal suo club in Grecia". La Federazione guineana di calcio ha confermato la notizia, esprimendo cordoglio e vicinanza al capitano della nazionale e alla famiglia calcistica guineana. Un momento difficile per Sylla, circondato dall’affetto dei compagni e dei club che hanno segnato la sua carriera.