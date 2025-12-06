Ligue 1, Emersonn regala 3 punti al Tolosa: Strasburgo battuto con il minimo scarto
Il sabato di Ligue 1, che avrà il piatto forte in serata con PSG-Rennes, prosegue con il successo di misura ottenuto dal Tolosa tra le mura amiche contro lo Strasburgo. Di Emersonn la rete da 3 punti, grazie ai quali la formazione di Martinez si porta al nono posto e a -2 proprio dallo Strasburgo. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens 1-2
Tolosa-Strasburgo 1-0
PSG-Rennes
Nizza-Angers
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 34*
2. Paris Saint-Germain 30
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 29*
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22*
9. Tolosa 20*
10. Brest 19*
11. Nizza 17
12. Angers 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11*
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più