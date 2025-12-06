Ligue 1, Emersonn regala 3 punti al Tolosa: Strasburgo battuto con il minimo scarto

Il sabato di Ligue 1, che avrà il piatto forte in serata con PSG-Rennes, prosegue con il successo di misura ottenuto dal Tolosa tra le mura amiche contro lo Strasburgo. Di Emersonn la rete da 3 punti, grazie ai quali la formazione di Martinez si porta al nono posto e a -2 proprio dallo Strasburgo. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

LIGUE 1 - 15ª GIORNATA

Brest-Monaco 1-0

Lille-Marsiglia 1-0

Nantes-Lens 1-2

Tolosa-Strasburgo 1-0

PSG-Rennes

Nizza-Angers

Auxerre-Metz

Le Havre-Paris FC

Lorient-Lione

CLASSIFICA

1. Lens 34*

2. Paris Saint-Germain 30

3. Marsiglia 29*

4. Lilla 29*

5. Lione 24

6. Rennes 24

7. Monaco 23*

8. Strasburgo 22*

9. Tolosa 20*

10. Brest 19*

11. Nizza 17

12. Angers 16

13. Paris FC 15

14. Lorient 14

15. Le Havre 14

16. Nantes 11*

17. Metz 11

18. Auxerre 9

*una gara in più