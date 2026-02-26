Ufficiale Il Siviglia annuncia l'ingaggio di Patrik Mercado: l'ecuadoriano primo acquisto del 2026/27

Siviglia e Independiente del Valle hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista ecuadoriano Patrick Mercado, classe 2004. L’operazione sarà ufficializzata solo durante la finestra estiva del mercato 2026/27, quando il giocatore si unirà formalmente al club spagnolo.

Mercado, 22 anni, è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio sudamericano. Nella stagione 2025 è stato premiato come Miglior Giocatore e Miglior Centrocampista Offensivo agli EL PRO Awards ecuadoriani. Lo scorso anno ha chiuso la stagione con sette gol e undici assist, numeri che hanno confermato il suo ruolo di protagonista in campo.

Il giocatore vanta anche tre presenze con la nazionale maggiore dell’Ecuador, tutte nella fase di qualificazione al Mondiale 2026. La Tri affronterà Germania, Curaçao e Costa d’Avorio nel girone di qualificazione, un banco di prova importante per Mercado prima del suo trasferimento in Europa.