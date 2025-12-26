Lecce, hai visto Dorgu? Con una volée sublime firma il suo primo gol al Manchester United

Patrick Dorgu si toglie un'enorme soddisfazione il giorno dopo Natale. L'ex terzino sinistro del Lecce, che ha salutato lo scorso febbraio per approdare al Manchester United, è finito catapultato in un pianeta rivoluzionato. L'arrivo allora di pochi mesi prima di Ruben Amorim in panchina e la prima stagione in Premier League ha richiesto un periodo di adattamento al danese classe 2004, che però non ha voluto pazientare fino all'estate per compiere il passaggio ai Red Devils.

Oltre 1600 minuti con la maglia dello United indosso tra Premier, Europa League ed FA Cup la scorsa stagione, la peggiore a livello sportivo del club. Ma quest'anno sono i Red Devils ad avere il vento in poppa, con Dorgu riuscito a firmare proprio oggi il primo gol: spettacolare la volée dal limite dell’area che ha regalato il momentaneo 1-0 contro il Newcastle nell'unico match dedicato per il Boxing Day.

Mostrando una tecnica incredibile nel colpire prima intenzione e trovare l’angolo basso della porta per trafiggere Ramsdale. Amorim stava appena iniziando a innervosirsi sulla linea laterale prima di quel gol, ma la bordata di Dorgu ha portato gioia e serenità al Manchester United. Con il Newcastle costretto a inseguire.

Formazioni ufficiali

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Heaven, Martinez (c), Shaw; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Cunha, Mount; Sesko.

A disposizione: Bayindir, Fredricson, Malacia, Yoro, J. Fletcher, T. Fletcher, Lacey, Mantato, Zirkzee.

Allenatore: Amorim.

Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Miley, Schar, Thiaw, Hall; Guimaraes (c), Ramsey, Tonali; J. Murphy, Woltemade, Gordon.

A disposizione: Pope, A.Murphy, Shahar, Alabi, Joelinton, Willock, Barnes, Neave, Wissa.

Allenatore: Howe.

