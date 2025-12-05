Manchester United, Amorim: "Rabbia a frustrazione. I dettagli fanno la differenza"

L'allenatore del Manchester United, Rúben Amorim, non ha nascosto la sua frustrazione dopo l'amaro pareggio per 1-1 contro il West Ham United a Old Trafford. Il tecnico portoghese ha puntato il dito contro la mancanza di costanza e la perdita di controllo della partita dopo il vantaggio iniziale: "Credo che non siamo stati costanti. Abbiamo avuto dei buoni momenti, ma ci siamo persi un po' nel primo tempo e un po' nel secondo, dopo il gol. Abbiamo perso, un po', il controllo della partita. Avremmo dovuto chiudere la partita una volta segnato il primo gol. Il gioco era sotto controllo, lo sapevamo, difendiamo lontano dall'area. Ma qualsiasi calcio piazzato può essere un problema a causa delle differenze di altezza nella squadra. Potevamo farlo, ma non siamo riusciti a mantenere il possesso palla dopo il primo go".

I problemi: "Sono solo le seconde palle, quando loro lanciano lungo. Dovremmo essere migliori... Cunha che corre con la palla, e loro la recuperano, e poi Bowen che fa i suoi scatti. Puoi controllare questo tipo di gioco, ma dovevamo essere migliori con la palla dopo il primo gol. Abbiamo avuto una grande opportunità con Cunha. Eravamo vicini all'area ma i cross non erano buoni. Le caratteristiche dei giocatori a volte non sono sufficienti per segnare da quella posizione dentro l'area".

Alla domanda se la squadra sia in grado di correggere questi aspetti, il tecnico ha risposto: "I dettagli faranno la differenza. A volte, i dettagli sono la parte più difficile su cui lavorare. Se guardiamo la nostra partita, ci sono così tanti momenti in cui sentiamo di avere molto da crescere. Questo è l'obiettivo. Dobbiamo gestire questa frustrazione e lavorare per la prossima partita".